Indonesia, chi rifiuta di indossare la mascherina deve scavare le tombe per le vittime del coronavirus

Una punizione forte quella adottata nella provincia di East Java, in Indonesia, per chi non indossa le mascherine: scavare tombe per le vittime di coronavirus. Lo riporta il Jakarta Times, secondo il quale il provvedimento è giù stato messo in pratica nei confronti di otto persone che si son rifiutate di mettere il dispositivo di protezione. La decisione è stata presa dal governatore della provincia, Suyono, per incentivare le persone a indossare la mascherina ed evitare il contagio. “Spero che, in questo modo, diminuiscano le violazioni”, ha detto.

I trasgressori sono costretti a effettuare il lavoro manuale (la rimozione del terreno e la sistemazione di assi di legno nella fossa), ma poi a occuparsi dei corpi sono i funzionari della sanità pubblica.

Non solo. Vista la carenza di personale nel cimitero pubblico di Ngabetan, il governatore ha pensato che la punizione potesse essere anche una buona occasione per potenziare l’organico. “Ci sono solo tre becchini disponibili al momento, quindi ho pensato che avrei potuto mettere queste persone a lavorare con loro”, ha dichiarato.