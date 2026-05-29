Torino, tragedia nell’Arma dei Carabinieri: un giovane Brigadiere di 35 anni

Un drammatico incidente stradale avvenuto nella tarda mattinata di ieri, mercoledì 27 maggio, a Torino è costato la vita a un giovane militare dell’Arma. La vittima è Bernardo De Sio, brigadiere dei carabinieri di 35 anni, originario della provincia di Foggia e in servizio nel capoluogo piemontese.

Il militare prestava servizio presso la caserma di via Valfrè, Legione Carabinieri Piemonte e Valle d’Aosta. Una vita spezzata improvvisamente, in una mattinata qualunque, lungo uno degli incroci cittadini dove il traffico scorre ogni giorno tra auto, moto e mezzi pubblici.

Lo schianto all’incrocio tra corso Ferraris e via Carle

L’incidente si è verificato all’incrocio tra corso Ferraris e via Carle, a Torino. Secondo le prime informazioni disponibili, a scontrarsi sono stati un’auto e una moto: in sella al mezzo a due ruote viaggiava proprio il brigadiere Bernardo De Sio.

L’impatto è stato violentissimo. La dinamica dell’accaduto dovrà essere ricostruita con precisione dagli accertamenti, ma le conseguenze sono apparse da subito gravissime. In pochi istanti, la scena dell’incidente si è trasformata in un’emergenza sanitaria disperata.

I soccorsi del 118 e la corsa al Cto

All’arrivo dei soccorritori del 118, il carabiniere era già in arresto cardiaco. Il personale sanitario ha immediatamente avviato le manovre d’urgenza, praticando il massaggio cardiaco sul posto nel tentativo di strapparlo alla morte.

Per alcuni momenti, gli interventi dei soccorritori avevano permesso di riattivare provvisoriamente il battito. Poi la corsa contro il tempo verso l’ospedale Cto di Torino, dove il trentacinquenne è arrivato in condizioni disperate.

Nonostante gli sforzi dei medici, per Bernardo De Sio non c’è stato nulla da fare. Il militare è deceduto poco dopo il ricovero, a causa delle gravissime lesioni riportate nello schianto.

Bernardo De Sio, brigadiere dei carabinieri in servizio a Torino

Bernardo De Sio aveva 35 anni ed era un brigadiere dell’Arma dei carabinieri. Originario della provincia di Foggia, lavorava a Torino, dove era assegnato alla caserma di via Valfrè.

Il suo servizio rientrava nell’ambito della Legione Piemonte e Valle d’Aosta, struttura territoriale dell’Arma nel capoluogo piemontese. Una presenza discreta e quotidiana, quella dei militari, fatta di turni, responsabilità e impegno costante sul territorio.

La notizia della sua morte ha colpito profondamente l’ambiente dell’Arma e quanti lo conoscevano. Dietro la formula fredda dell’“incidente stradale” resta il peso di una vita giovane interrotta, di un servitore dello Stato che non farà ritorno in caserma.

Una tragedia nel cuore di Torino

L’incrocio tra corso Ferraris e via Carle è diventato, nella tarda mattinata di mercoledì, il teatro di una tragedia improvvisa. Un’auto, una moto, un impatto devastante: pochi secondi che hanno cancellato il futuro di un uomo di 35 anni.

Saranno gli accertamenti a chiarire la dinamica completa dello scontro e le eventuali responsabilità. Al momento, il dato più doloroso resta la morte di Bernardo De Sio, brigadiere dei carabinieri, vittima di un incidente che ha lasciato sgomenta Torino e l’Arma.

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