Incidente auto contro scooter: morto un poliziotto di 46 anni - INFODIFESA

Incidente mortale poco fa all’incrocio tra via Staffetta e via Ripuaria a Giugliano (Napoli). A perdere la vita è stato un centauro, un poliziotto di 46 anni in servizio a Napoli, che si è scontrato con la sua moto contro una vettura.

Sul posto gli agenti della polizia municipale di Giugliano che stanno effettuando i rilievi del caso.

Appena poche ore fa, sempre a Giugliano, a perdere la vita era stata una ragazza di 22 in un tragico incidente stradale mentre faceva rientro a casa con alcune sue amiche rimaste ferite in modo lieve.