Incendiata auto di un carabiniere in Irpinia, era stato già minacciato

Secondo le prime ricostruzioni fatte dagli investigatori, nel corso della notte scorsa ignoti avrebbero tentato di dar fuoco all’auto parcheggiata nei pressi dell’abitazione della proprietaria, una donna di 40 anni di Solofra, in provincia di Avellino. La donna è moglie del vice-comandante della Stazione dei carabinieri di Montoro, il maresciallo Salvatore De Maio, che aveva in uso l’utilitaria. Per fortuna, l’allarme è stato lanciato tempestivamente e sul posto sono subito arrivati i Vigili del Fuoco di Solofra che sono riusciti a domare il principio di incendio e ad evitare che potessero esserci conseguenze peggiori. Secondo gli investigatori, non ci sarebbero dubbi sull’intenzione dolosa, visto che sotto l’auto sono stati ritrovati due grossi petardi inesplosi. In passato lo stesso carabiniere era stato fatto oggetto di azioni intimidatorie. Le indagini potrebbero tenere conto di questa circostanza.