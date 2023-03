Il treno per l’Aeronautica militare con la scritta sbagliata: ironia sui social. La risposta del Ministro Crosetto

Aeronautica militare o Areonautica militare? La formula corretta è la prima, ma la seconda è finita per errore sulla livrea speciale di un treno Frecciarossa dedicato al centenario della forza armata.

Un singolo refuso di stampa – va precisato che le altre tre scritte simili sul convoglio sono corrette – che però non è sfuggito all’occhio dei social ed è rimbalzato in una serie di tweet e post tra ironia e derisione. Ma Trenitalia è corsa ai ripari e la nuova grafica (esatta, stavolta) è pronta per essere installata. Presto, quindi, dell’errore di battitura non ci sarà più traccia.Sui social c’è anche chi ha chiamato in causa Guido Crosetto. «Ti disturbo perché vorrei sapere chi è l’autore di questo scempio, roba da matita rossa alle elementari. I soldi degli Italiani vanno spesi bene e la nostra lingua rispettata» scrive l’utente Uther Pendragon in un tweet con foto rivolto al ministro della Difesa. E Crosetto risponde: «Suppongo Trenitalia. No comment».

Sui social però c’è anche chi posta le foto di scritte corrette e chi citando la Treccani definisce l’errore «una variante pop». Altri si chiedono se le immagini che circolano siano reali. L’errore – uno solo su tutto il convoglio – c’era davvero. E tra poco non ci sarà più.

