Il racconto del Maresciallo Marco alle Iene: “Ho portato via 6 milioni dalle casse dell’Esercito”

Quando il personale del centro amministrativo dell’Esercito ha fatto la scoperta non poteva credere ai propri occhi. Dal fondo destinato al pagamento degli stipendi del personale mancavano sei milioni di euro .

L’ex maresciallo Marco coinvolto nella vicenda risalente, occupava la posizione di cassiere all’interno dell’Esercito e avrebbe compiuto diversi bonifici a se stesso, attraverso i quali avrebbe prelevato illegalmente circa 6 milioni di euro.

L’ex maresciallo è stato detenuto per circa 4 anni nel carcere militare e due anni agli arresti domiciliari. Oggi Marco pare si sia pentito della sua scorretta condotta e si racconta all’inviato de “Le Iene”, Luigi Pelazza, che come spesso accade nel programma televisivo, ha voluto far emergere la verità sull’argomento, mettendo in luce una vicenda molto delicata e di grande rilievo. Un importante caso di frode all’interno dell’Esercito, che certamente avrà avuto ripercussioni sull’amministrazione militare e sulle pratiche a cui si attiene.

