Prova a investire un carabiniere: arresto convalidato, disposti i domiciliari

Un uomo di 38 anni è stato accusato di tentato omicidio dopo aver cercato di evitare un controllo dei carabinieri dell’Aliquota radiomobile della compagnia di Assisi. L’uomo si è fermato inizialmente quando gli è stato richiesto dai militari, ma poi ha tentato di fuggire con una manovra pericolosa. Uno dei carabinieri gli ha chiesto di fermarsi, ma l’uomo ha puntato l’auto verso di lui cercando di investirlo.

Il militare è riuscito ad evitare l’investimento gettandosi a terra, ma l’uomo ha così ottenuto uno spazio sufficiente per fuggire dalle autorità. I carabinieri sono quindi partiti all’inseguimento dell’Alfa Romeo 147 che l’uomo guidava, cercando di bloccarlo. La fuga attraverso le vie delle frazioni di Palazzo e Santa Maria degli Angeli non è durata a lungo, in quanto i carabinieri hanno continuato a seguirlo e alla fine lo hanno raggiunto e bloccato.

È emerso in seguito che la patente dell’uomo era stata revocata circa 10 anni prima, il che ha ulteriormente aggravato la situazione. L’uomo è stato arrestato e la sua macchina è stata sequestrata. Il gip ha convalidato l’arresto e ha disposto la detenzione domiciliare dell’uomo.

