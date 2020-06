Il Qatar ha pagato il riscatto di Silvia Romano in cambio di armi.

“L’Italia non ha pagato il riscatto per la liberazione di Silvia Romano. A sganciare il denaro è stato il Qatar in una triangolazione di dollari, armi, garanzie politiche e soprattutto uranio. Un intrigo che vede coinvolti, oltre al piccolo Paese del Golfo, anche Turchia, Emirati Arabi Uniti e Iran”.

A scriverlo, nello Speciale di Africa ExPress sono Massimo A. Alberizzi e Monica A. Mistretta, che tracciano lo snodo dell’intrigo dalle origini alle prime fasi del rapimento, riporta ‘Affari Italiani’.

La notizia è stata rilanciata da agenzie italiane ed estere e potrebbe finire in Parlamento.