Il Generale Liporace sospeso dall’Arma. Sarebbe stato corrotto con 22mila euro, borse di lusso, noleggi auto, biglietti per lo stadio Olimpico

La Procura di Milano, attraverso il giudice delle indagini preliminari Domenico Santoro, ha ordinato gli arresti domiciliari per il generale dei carabinieri Oreste Liporace con l’accusa di corruzione, turbativa e false fatture su un appalto da quasi 700mila euro per servizi di pulizia della caserma di Velletri (Roma) affidato, fino al 2021, all’impresa Fabbro.

Liporace era infatti a capo del secondo reggimento allievi, marescialli, brigadieri della provincia laziale fino al 2021 ed era attualmente direttore presso l’Istituto Alti Studi della Difesa. Gli arresti, eseguiti dal pm milanese Paolo Storari con i militari del Ros dei carabinieri e del Nucleo Pef della Guardia di Finanza, hanno fatto seguito all’ordinanza in cui si citano le merci di scambio che sarebbero riuscite a convincere Liporace. Ovvero 22mila euro, borse di lusso, noleggi auto, biglietti per lo stadio Olimpico e per la Scala di Milano. Con effetto immediato, l’Arma ha sospeso il generale.

Chi è il Generale dei carabinieri

Oreste Liporace è stato anche comandante della polizia locale di Roma Capitale, nominato nel 2013 dall’allora sindaco di Roma, Ignazio Marino. Originario di Belvedere Marittimo, provincia di Cosenza, classe 1962, ha tre lauree in Economia, Giurisprudenza e Scienza della Sicurezza. “Risiedo a Roma da 50 anni, quindi sono a tutti gli effetti un cittadino romano”, aveva dichiarato il generale al momento della nomina. Un incarico che durò neanche una settimana, con Liporace che si dichiarò non più disponibile dopo lo sciopero dei vigili e le indiscrezioni sulla mancanza dei requisiti per ricoprire l’incarico: “Rinuncio per rispetto delle istituzioni, del corpo di polizia locale della Capitale e dei cittadini romani”.

