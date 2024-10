Il Generale Alfonso Manzo è il nuovo Consigliere Militare della Rappresentanza all’ONU

Il Generale Alfonso Manzo e’ il nuovo the Consigliere militare della Rappresentanza Permanente italiana all’Onu. Di origini campane, il generale Manzo e’ stato finora Capo del V Reparto dello Stato maggiore della Difesa cche si occupa, tra l’altro, della politica sportiva in ambito interforze, mantenendo rapporti istituzionali con il Consiglio Internazionale dello Sport Militare (CISM), con il Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI) e con le federazioni Sportive.

Background Accademico

Il Rappresentante Permanente italiano all’Onu Maurizio Massari ha dato il benvenuto al Generale. Campano di origini, Manzo ha frequentato il 4° Corso Superiore di Stato Maggiore Interforze (ISSMI, già Scuola di Guerra), ha un Master in Peacekeeping and Security Studies ed un Master in Scienze Strategiche. Ha iniziato la carriera frequentando la Scuola Militare Nunziatella di Napoli e nel biennio 1981-1983 l’Accademia Militare di Modena dove ha conseguito il grado di Sottotenente.

Prime esperienze operative

Nel corso di una lunga carriera, dal 1985 al 1986, ha ricoperto incarichi nell’Organizzazione Addestrativa, in qualità di Comandante di Plotone del III BTG Scuola Allievi Carabinieri con sede ad Iglesias (CA).

Dal 1986 al 1988 è stato assegnato al Comando del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Reggio Emilia, quindi, con il grado di Capitano, ha comandato dal 1988 al 1991 la Compagnia di Villafranca di Verona e dal 1991 al 1995 la Compagnia di San Lorenzo a Palermo. Dal 1995 al 1998 è stato assegnato al Comando del Nucleo Operativo del Reparto Operativo del Comando Provinciale di Firenze.

Ruoli di comando

Dal 1998 ha svolto diversi incarichi in qualità di insegnante alla Scuola Ufficiali Carabinieri di Roma fino al 2003, data dalla quale ha assunto il Comando del Reparto Territoriale di Monza che ha retto fino al 2006; quindi è stato assegnato al Comando Generale dell’Arma quale Capo Ufficio Cooperazione Internazionale fino al 2010.

Dal 2010 al 2013 ha retto il Comando Provinciale di Bologna, dopodiché ha assunto l’incarico di Direttore d’Istituto Studi Professionali e Giuridico Militari presso la Scuola Ufficiali di Roma fino al 2016, data nella quale ha assunto il Comando della Legione Allievi Carabinieri di Roma, per poi passare al comando della Legione dei Carabinieri Puglia.

E’ Ufficiale dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana ed è insignito della Medaglia Mauriziana al merito di 10 lustri di carriera militare e della Medaglia d’Argento al Merito di Lungo Comando.