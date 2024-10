U.S.M.I.A. INTERFORZE ACCOGLIE SIM ESERCITO: INSIEME PER UN SINDACATO PIÙ FORTE

Il Sindacato Italiano Militari Esercito Italiano (SIM) ha avviato le procedure di unificazione con l’Unione Sindacale Militare Interforze Associati (USMIA Esercito). Con la comunicazione del Segretario Generale di SIM Esercito, Giuseppe Scifo e Leonardo NITTI Segretario Generale di USMIA, si apre un nuovo e importante capitolo che vede due sodalizi unire le forze per rispondere in maniera sempre più concreta e fattiva alle esigenze e ai bisogni dei militari di ogni ordine e grado.

Le ragioni dell’unificazione

“Uniamo le forze per fare un passo in avanti insieme ai colleghi di USMIA, la frammentazione in diverse sigle sindacali ha creato incertezze ed incomprensioni tra il personale militare, pertanto la nostra scelta di unificazione va nella direzione chiesta dalla maggioranza dei militari è una scelta di grande responsabilità verso gli iscritti oltre che di condivisione degli obiettivi – così come sottolineato da Giuseppe Scifo- sono state queste le condizioni necessarie per rispondere, in maniera ancora più incisiva, alle esigenze dei nostri associati”. I già numerosi iscritti all’USMIA conoscono, e ogni giorno con mano toccano, la concretezza di azioni condivise e mirate al benessere del personale nel rispetto della peculiarità che da sempre caratterizza lo status militare.

NITTI dichiara: “Accogliamo con grande entusiasmo i nostri nuovi associati provenienti dal SIM Esercito nella consapevolezza che il nuovo percorso insieme porterà al raggiungimento di sempre maggiori risultati”.

Benefici attesi dall’unificazione

Tale unificazione è un’azione importante e coraggiosa che consentirà di svolgere una funzione decisiva per costruire progetti integrati e fattivi per il futuro delle nostre azioni.

Valori condivisi e pluralità di opinioni

L’unificazione del SIM Esercito con l’USMIA è sintomo della maturità che i rappresentanti delle sigle dall’Esercito hanno raggiunto con l’obiettivo comune di dare maggiori garanzie nelle future azioni sindacali, due sindacati che si riconoscono in valori comuni nel rispetto della pluralità di opinioni necessarie per definire sinergiche azioni tra la direzione nazionali e tutte le diramazioni territoriali senza sottovalutare il plus valore aggiunto di potersi presentare ancora più uniti e forti sia sui tavoli della contrattazione che verso gli interlocutori politico istituzionali e dare ancora più voce alle esigenze di ogni singolo associato.

