Il Capo dell’Aise Caravelli promosso prefetto

Il Consiglio dei Ministri ha nominato il generale Giovanni Caravelli, attuale direttore dell’AISE (Agenzia Informazioni e Sicurezza Esterna), prefetto della Repubblica. La decisione, proposta dal ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, ha trovato il consenso unanime di tutti i ministri, incluso il ministro della Difesa Guido Crosetto.

Il timing controverso

Questa nomina arriva in un momento delicato, pochi giorni dopo la divulgazione di un verbale contenente apparenti critiche di Crosetto al servizio segreto esterno. Nonostante le recenti polemiche, la promozione di Caravelli a prefetto viene interpretata come un forte segnale di fiducia da parte del governo. Fonti vicine all’esecutivo affermano che “il Governo nella sua interezza lo stima profondamente e gli è grato per il contributo alla sicurezza della Nazione”.

Il profilo di un uomo chiave

Ma chi è Giovanni Caravelli? Nato a Frisa nel 1961, il generale ha alle spalle una carriera militare di tutto rispetto. Entrato nell’Accademia Militare di Modena nel 1979, ha scalato i ranghi dell’Esercito Italiano fino a diventare Generale di Corpo d’Armata. La sua esperienza spazia dal comando sul campo alle missioni internazionali, incluso un ruolo chiave come Consigliere Militare del Rappresentante Speciale del Segretario Generale ONU in Afghanistan.

La Carriera nei servizi

Il cursus honorum di Caravelli nell’intelligence è altrettanto impressionante. Dal 2002 al 2008 ha prestato servizio presso il SISMi come Direttore di Divisione Intelligence Militare. Nel 2014 è diventato Vice Direttore vicario dell’AISE, per poi assumerne la direzione nel maggio 2020.

