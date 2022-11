“I due carabinieri faranno appello”

Il sindacato in difesa dei carabinieri condannati per falso ideologico, con l’accusa di aver falsificato ordini di servizio. Unarma, l’associazione sindacale dei carabinieri, ricorda prima di tutto che “i fatti risalgono a molti anni fa e, per quanto ci risulta, nessuno di loro si è mai sognato di truffare lo Stato”. E ancora: “I due carabinieri, al contrario di come sono stati dipinti, erano stati assolti dalle molteplici accuse mosse”. L’unica presunta irregolarità per cui sono stati condannati “è quella che riguarda la compilazione degli ordini di servizio”. Unarma, come già aveva fatto l’avvocato dei due carabinieri, assicura che “i militari faranno appello contro la sentenza”.