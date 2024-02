I 50enni non possono effettuare i servizi armati. E’ora che l’Aeronautica si adegui.

Il sindacato SIULM ha scritto al Capo di Stato Maggiore della Difesa, ammiraglio Cavo Dragone, per sollecitare un suo intervento affinché venga data immediata attuazione a quanto previsto dall’art.20 della direttiva SMD-G-011 in materia di servizi armati.

La direttiva dello Stato Maggiore Difesa di febbraio 2021 prevede l’esonero dai servizi armati per i militari che hanno compiuto 50 anni. Nonostante questo, il SIULM denuncia che lo Stato Maggiore dell’Aeronautica non ha ancora adeguato le proprie direttive interne, come invece previsto.

Nella lettera al vertice militare, il sindacato chiede che venga sollecitato lo Stato Maggiore dell’Aeronautica ad modificare la direttiva OD-01, attualmente in contrasto con quanto stabilito a livello generale. Viene inoltre rilevato che il limite dei 50 anni per l’esonero dai servizi armati è applicato solo ad ufficiali e sottufficiali, escludendo i graduati.

Il SIULM aveva già sollevato in precedenza la questione, senza tuttavia ottenere riscontri. Ora la richiesta è di un pronto intervento del Capo di Stato Maggiore della Difesa per garantire l’immediata applicazione dell’agevolazione prevista per i militari over 50.

