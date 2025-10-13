Hamas rilascia i 20 ostaggi in vita. Liberati i detenuti palestinesi

Dopo due anni Hamas ha rilasciato in due fasi i 20 ostaggi ancora in vita, come da accordi, consegnandoli alla Croce Rossa, che a sua volta li ha trasferiti all’esercito israeliano. Esplode la gioia in piazza a Tel Aviv, applausi per Trump. Il presidente Usa è arrivato in Israele, accolto dal premier Netanyahu e ha poi parlato alla Knesset. ‘Questo è un grande e bel giorno, un nuovo inizio’, ha scritto Trump nel libro degli ospiti che ha firmato al Parlamento israeliano. Rilasciati anche tutti i detenuti palestinesi coinvolti nell’accordo.

Redazione web

Redazione Web Infodifesa Portale indipendente di informazione su Difesa e Sicurezza La Redazione Web di INFODIFESA è composta da giornalisti, analisti e specialisti del comparto difesa e sicurezza. Dal 2013 Infodifesa.it offre notizie, approfondimenti e analisi geopolitiche aggiornate e indipendenti. Il portale non è una testata giornalistica registrata e non ha carattere periodico – come specificato nella sezione Chi siamo di Infodifesa – ma pubblica contenuti informativi e di analisi in base alla disponibilità e all’attualità dei temi trattati. 📍 Trasparenza Tutti gli articoli vengono realizzati con attenzione alla verifica delle fonti e al rispetto della verità dei fatti. Le opinioni e i commenti riflettono l’esperienza e la competenza dei nostri collaboratori.