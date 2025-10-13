INFODIFESA
Hamas rilascia i 20 ostaggi in vita. Liberati i detenuti palestinesi

Redazione web

Dopo due anni Hamas ha rilasciato in due fasi i 20 ostaggi ancora in vita, come da accordi, consegnandoli alla Croce Rossa, che a sua volta li ha trasferiti all’esercito israeliano. Esplode la gioia in piazza a Tel Aviv, applausi per Trump. Il presidente Usa è arrivato in Israele, accolto dal premier Netanyahu e ha poi parlato alla Knesset. ‘Questo è un grande e bel giorno, un nuovo inizio’, ha scritto Trump nel libro degli ospiti che ha firmato al Parlamento israeliano. Rilasciati anche tutti i detenuti palestinesi coinvolti nell’accordo.

Trump: ‘Ora ci concentreremo sulla Russia’

“Ora ci concentreremo sulla Russia, risolveremo la situazione”. Lo ha detto il presidente Usa Donald Trump nel suo lungo discorso alla Knesset.

