Ha affrontato un attentato ad Herat: medaglia di bronzo al valor dell’Esercito al Primo Caporal Maggiore Diego Magno Massotti

Ha affrontato con “esemplare coraggio” un attentato ad Herat, in Afghanistan, il 2 gennaio del 2019, dando “lustro all’esercito italiano nel contesto internazionale”. Durante la cerimonia di conferimento delle onorificenze in Prefettura, nell’ambito delle celebrazioni del 2 giugno, è stata consegnata anche la medaglia di bronzo al valor dell’Esercito al Primo Caporal Maggiore, Diego Magno Massotti, in forza alla caserma “De Gennaro di Forlì.

LA MOTIVAZIONE

“Mitragliere di bordo, a seguito di un proditorio e vile attacco da parte di un elmento ostile, con generoso ardimento, tenacia e singolare senso del dovere dava prova di esemplare coraggio e notevole perizia prodigandosi senza indugio, dapprima in un efficace lavoro di copertura per l’esfitrazione in una zona sicura dell’intero dispositivo e, successivamente accortosi che l’attentatore reiterava l’attacco con razzi, anticarro e armi automatiche, nella neutralizzazione della minaccia, garantendo la definitiva sicurezza dell’area. Splendida figura di graduato che con il proprio audace operato ha dato lustro all’esercito italiano nel contesto internazionale“.