Scomparso il finanziere Pietro Conversano. La beffa della multa per non essersi vaccinato

Bisognerà effettuare nuove ricerche per cercare Pietro Conversano, il finanziere 51enne di Monopoli scomparso il 19 febbraio 2019. Lo ha disposto il Gup del tribunale di Napoli. Dopo tre anni quella scomparsa è ancora un giallo che sembra inestricabile. L’appuntato quel giorno non si presentò a lavoro e, poche ore dopo, la moglie ne denunciò la scomparsa. Scattò un’inchiesta penale da parte della Procura che fu archiviata come allontanamento volontario. Poi anche la Procura militare ha avviato un procedimento per diserzione. La richiesta di rinvio a giudizio, attualmente in udienza preliminare, è però sospesa perché il gup del Tribunale militare di Napoli ha, per la seconda volta, disposto nuove ricerche. Intanto la moglie, Caterina Fumarola, rende nota una circostanza beffarda: proprio ieri, lunedì 12 aprile, mentre era in corso l’udienza, le è stata notificata la sanzione di 53 euro perché il marito scomparso non risulta aver adempiuto, in quanto over 50, all’obbligo vaccinale anti-Covid.