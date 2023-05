Governo nomina nuovo Capo della Polizia. Intesa sul comandante GdF

Fumata bianca sul nuovo capo della Polizia e accordo sostanziale sul nuovo vertice della Gdf. Il Consiglio dei ministri – a quanto si apprende – ha deliberato la nomina di Vittorio Pisani (attuale vicedirettore dell’Aisi) a capo della Polizia. L’uscente Lamberto Giannini sarà il prefetto di Roma.La riunione a Palazzo Chigi è terminata una decina di minuti prima delle 13:00. «Complimenti e auguri di buon lavoro al prefetto Lamberto Giannini per la nomina a prefetto di Roma e al prefetto Vittorio Pisani per quella a Capo della polizia- direttore generale della pubblica sicurezza – è stato il commento a caldo del ministro dell’Interno Matteo Piantedosi -. Sono convinto che, grazie alla loro professionalità ed esperienza, sapranno svolgere al meglio i nuovi prestigiosi incarichi a servizio delle Istituzioni e dei nostri cittadini».

Intesa in Cdm per nomina De Gennaro comandante Gdf

C’è l’accordo sulla Guardia di Finanza: secondo quanto si apprende è stato comunicato in Cdm l’accordo per la nomina a comandante del comandante in seconda Andrea De Gennaro. la formalizzazione dovrebbe però avvenire al prossimo Cdm perché a questa riunione è assente il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti, impegnato con il G7 in Giappone.

