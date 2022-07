Gentiloni: "Con lo stop al gas russo si rischia la recessione"

Il commissario all’Economia Ue commenta le nuove stime sulla crescita nel 2023, che restituiscono un quadro a tinte fosche. Gentiloni non esclude il rischio recessione entro la fine dell’anno.

La possibilità che la Russia decida di fermare completamente i flussi di gas verso l’Europa è tutt’altro che remota. A dirlo è il commissario europeo all’Economia Paolo Gentiloni, durante la presentazione delle previsioni estive della Commissione europea. Secondo l’ex premier italiano, bisogna prepararsi a questo scenario. “Non possiamo escluderlo, nessuno è nella testa di Putin e dobbiamo prepararci all’eventualità”, ha dichiarato Gentiloni.

Economic growth will slow markedly in the second part of this year but will gain more traction in 2023.

Record-high inflation is now expected to peak later this year and gradually decline to fall below 3% in the last quarter of 2023.

