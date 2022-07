Supera la Volante e passa con il ‘rosso’ mimando la pistola. Ha pure la patente scaduta

Non solo stava guidando con la patente scaduta, ma ha superato a gran velocità una pattuglia della Volante impegnata nei controlli e, infine, è passato ad un incrocio con il semaforo rosso. Protagonista un 52enne italiano, sanzionato dalla polizia di Stato di Perugia.

Frasi sconnesse

Il fatto è accaduto in zona via Pascoli. Gli agenti si sono subito messi all’inseguimento dell’auto che, dopo una breve corsa, si è fermata in mezzo alla carreggiata: alla vista dei poliziotti il 52enne ha iniziato a mimare il gesto della pistola, pronunciando – spiega una nota della questura – frasi sconnesse. La polizia lo ha fatto scendere dall’auto, quindi la scoperta della patente scaduta da quasi un anno: scattata la sanzione ai sensi dell’articolo 126 del Codice della Strada con contestuale ritiro del documento.