Fucile Anti-Drone: Benelli Lancia il M4 A.I. Drone Guardian

Nel teatro di guerra ucraino, in particolare durante l’attuale offensiva russa nel Donbass, si sta assistendo a un’evoluzione significativa nelle tattiche di combattimento. I droni FPV (First Person View) stanno emergendo come una delle armi più letali e precise sul campo di battaglia, ridefinendo le dinamiche dei conflitti moderni.

Impatto e Statistiche

Le statistiche recenti confermano l’impatto significativo di questa tecnologia. Tra il 1° gennaio e il 9 marzo 2024, sono stati documentati 5.285 attacchi con droni FPV da parte delle Forze Armate Ucraine (AFU) e 4.120 da parte delle truppe russe. Significativamente, il 54% di questi attacchi ha avuto come obiettivo unità di fanteria, evidenziando come i droni FPV siano diventati parte integrante del combattimento terrestre.

La Sfida delle Contromisure

Le attuali tattiche anti-drone si basano principalmente su sistemi di difesa passiva e guerra elettronica, efficaci a distanze e altitudini considerevoli. Tuttavia, neutralizzare un drone FPV in procinto di sganciare una bomba o di lanciarsi contro i soldati rimane una sfida complessa.

Innovazione Benelli: M4 A.I. Drone Guardian

In risposta a questa problematica, la Benelli Armi S.p.A., parte di Beretta Holding, ha introdotto una soluzione innovativa: il Benelli M4 A.I. Drone Guardian. Questo fucile semiautomatico, basato sulla collaudata piattaforma M4, è progettato specificamente per la difesa anti-drone a corto raggio.

Caratteristiche Tecniche del M4 A.I. Drone Guardian

Utilizza munizioni calibro 12 di tipo pallettoni 4/0

Sistema brevettato “Advanced Impact” (A.I.) che aumenta la velocità della cartuccia

Efficace fino a 50 metri, con portata massima fino a 100 metri

Disponibile in due lunghezze di canna: 18,5″ e 26″

Slitta Picatinny MIL-STD-1913 per accessori

Funzionamento e Vantaggi

Il sistema A.I. aumenta la velocità della cartuccia di circa 20 metri al secondo, garantendo una maggiore uniformità tra i pallini centrali e periferici della rosata. Questo si traduce in una maggiore energia cinetica, lesività e portata utile, aumentando significativamente le possibilità di abbattere immediatamente un drone FPV.

La chiave dell’efficacia di quest’arma risiede nella creazione di uno “schermo protettivo” ad alta densità di pallini, capace di bilanciare l’estrema mobilità dei droni. Questo approccio rappresenta un’evoluzione significativa nelle tattiche di “difesa attiva” anti-drone per le forze di fanteria.

Il Futuro del Combattimento

Mentre la tecnologia dei droni FPV continua a evolversi, è chiaro che il loro impiego sta trasformando radicalmente la natura del combattimento moderno. La corsa allo sviluppo di contromisure efficaci, come il Benelli M4 A.I. Drone Guardian, diventa cruciale per garantire la sicurezza delle truppe sul campo.

Il conflitto in Ucraina si conferma non solo una tragedia umana, ma anche un banco di prova per le tecnologie militari del futuro. L’introduzione di armi come il Benelli M4 A.I. Drone Guardian dimostra come l’industria della difesa stia rispondendo rapidamente alle nuove sfide poste dai droni FPV, cercando di bilanciare l’equilibrio sul campo di battaglia moderno.

Infodifesa è anche su Whatsapp. È sufficiente cliccare qui per iscriversi al canale ed essere sempre aggiornati (gratis).

Cosa aspetti?

Al costo di meno di un caffè al mese potrai leggere le nostre notizie senza gli spazi pubblicitari ed accedere a contenuti premium riservati agli abbonati – CLICCA QUI PER ABBONARTI