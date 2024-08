San Candido, spara ai pompieri e uccide due persone. Poi si barrica in casa e si spara in gola durante il blitz del GIS Carabinieri

Terrore in un quartiere di San Candido, in Val Pusteria. Un uomo di 49 anni anni, Ewald Kühbacher, ha ucciso il padre e la sua vicina di casa – Waltraud Jud, di 50 – nella notte fra il 17 e il 18 agosto. L’uomo, dopo aver ucciso padre e vicina di casa, si è barricato in casa e ha sparato contro pompieri e forze speciali accorse nel condominio dove è avvenuto il duplice omicidio. Sentendosi braccato, si è infine puntato il fucile alla gola esplodendo un colpo. È deceduto alcune ore dopo all’ospedale di Bolzano.

La lite e gli spari ai pompieri Nella serata di sabato 17 agosto, alcuni dirimpettai della casa dell’omicida avevano sentito una lite e poi, pare, un forte odore di gas. È quindi partita la chiamata ai vigili del fuoco che sono accorsi sul posto. Nel frattempo l’uomo ha però iniziato – per ragioni ancora in fase di accertamento – a sparare dalla finestra della sua abitazione. Quando sono arrivati i pompieri ha preso di mira anche il loro camion.

L’irruzione dei carabinieri Alle 11.30 i carabinieri del Gis arrivati da Livorno hanno fatto irruzione nell’appartamento, dopo aver piazzato gli esplosivi alla porta per entrare. Il 50enne ha sparato contro i militari, che non hanno risposto al fuoco. Poi si è nascosto in un’altra stanza della casa, dove si è ferito gravemente alla gola dopo aver rivolto l’arma contro di sé.

Le indagini L’uomo, sentendosi braccato dai militari del Gis , si è quindi rifugiato in un’altra stanza dell’appartamento, dove ha rivolto l’arma contro sé stesso ferendosi gravemente alla gola. È morto poche ore dopo in ospedale. Nell’abitazione è stato quindi rinvenuto anche il cadavere del padre.