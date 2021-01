Leonardo: l’AW139 sarà il nuovo elicottero Presidenziale della Colombia

L’AW139 sarà il nuovo elicottero per il trasporto del Presidente della Repubblica di Colombia. Caratterizzato da una speciale configurazione VVIP, l’elicottero sarà consegnato in primavera quest’anno e sarà impiegato dalla Forza Aerea del paese.

Con la fornitura di questo elicottero la Forza Aerea colombiana diventerà il primo cliente militare nel paese, mentre cresce la flotta di AW139 in Colombia, dove questo modello ha già ottenuto successo per operazioni di trasporto civile a supporto dell’industria Oil&Gas, con cinque elicotteri entrati in servizio presso l’importante operatore Helistar S.A.S. L’AW139 Presidenziale sarà dotato, fra gli altri allestimenti, di una configurazione a otto posti nella cabina più spaziosa della sua categoria, i più elevati standard di sicurezza oltre ad includere una suite di autoprotezione, generalmente prevista negli elicotteri utilizzati per il trasporto di Capi di Stato o di Governo.

La scelta dell’AW139 VVIP in Colombia conferma il ruolo di leadership di Leonardo nel mercato mondiale degli elicotteri VIP bimotore, del quale detiene una quota del 40%, e accresce anche il successo del modello in tutta l’America Latina per un’ampia gamma di applicazioni tra cui trasporto VIP e offshore, sicurezza e servizi di pubblica utilità. Modello di grande successo nel mercato militare in tutto il mondo grazie ad eccezionali performance in quota e in presenza di elevate temperature, capacità di carico, versatilità, tecnologia allo stato dell’arte e con un moderno approccio alla manutenzione, l’AW139 è stato spesso scelto per sostituire gli obsoleti UH-1. La variante militare AW139M viene anche proposta da Leonardo per rispondere ai requisiti multiruolo dell’Aeronautica, dell’Esercito, della Polizia e della Marina della Colombia. Con più di 400 elicotteri civili e militari in servizio in America Latina attualmente, Leonardo è una delle maggiori realtà sul mercato di riferimento in tutta la regione.

L’AW139 stabilisce nuovi standard per tecnologia, prestazioni, affidabilità, sicurezza, flessibilità e spazio in cabina. La moderna avionica di cui è dotato riduce il carico di lavoro dell’equipaggio consentendo al pilota di concentrarsi sulla missione. Gli ordini per quasi 1200 unità in più di 70 paesi sono stati effettuati da più di 280 clienti in tutto il mondo e circa 1100 elicotteri sono in servizio attualmente con più di 2,9 milioni di ore di volo accumulare in operazione, confermando il modello come l’elicottero più venduto nella sua categoria. L’AW139 si è anche dimostrato un prodotto di grande successo per compiti di trasporto VVIP e governativo nel mondo grazie ad affidabilità, sicurezza, confort, livello di customizzazione e versatilità senza confronti.