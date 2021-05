Fucilate contro i carabinieri Due uomini hanno sparato al posto di controllo dei militari

Hanno esploso tre colpi di fucile da caccia all’indirizzo dei carabinieri della Compagnia di Nuoro, che stavano eseguendo dei rastrellamenti nelle campagne di Fonni (Nuoro), in località Santa Justa.

I malviventi, che si muovevano travisati e a piedi, dopo che i militari hanno imposto loro l’alt, avrebbero sparato probabilmente per scongiurare un inseguimento. I carabinieri hanno risposto al fuoco, ma i due si sono dati precipitosamente alla fuga.

Non c’è stato alcun ferito nella sparatoria, ma per tutta la notte nelle campagne di Fonni e dei paesi circostanti le pattuglie dei militari hanno dato la caccia all’uomo.

Il 31 ottobre scorso, sempre a Fonni, c’era stato un precedente.

Un’auto di servizio dei carabinieri era stata investita da una pioggia di piombo da alcuni malviventi che scappavano dopo una rapina all’ufficio postale. In quell’occasione rimase ferita al polpaccio una donna in servizio nella pattuglia presa di mira.