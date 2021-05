Aggredisce due poliziotti con pezzi di vetro: 35enne fermato con due colpi di pistola al polpaccio

Ha esploso un colpo con la pistola d’ordinanza colpendolo al polpaccio. Lo sparo in un appartamento a Nettuno, dove la polizia era intervenuta in seguito alla segnalazione di una aggressione ad una donna da parte del compagno, un 39enne. In escandescenze, all’arrivo degli agenti si è scagliato contro di loro con un vetro ferendo un poliziotto, con il collega che ha poi sparato.

I fatti sono accaduti nella mattinata di sabato 1 maggio in un’abitazione del Comune del litorale laziale. Diverse le segnalazioni al 112 che hanno richiesto l’intervento delle volanti del commissariato Anzio Nettuno di polizia. Una volta entrati nell’appartamento gli agenti hanno trovato la casa a soqquadro e l’uomo in escandescenze che aggrediva la compagna.

L’arrivo della polizia ha però innescato la reazione del 39enne che ha impugnato un coccio di vetro e si è scagliato contro i poliziotti ferendo un agente alle braccia ed al torace. Da qui lo sparo da parte del collega, con il colpo esploso con la pistola d’ordinanza che ha ferito l’uomo al polpaccio.

Richiesto l’intervento del 118 il 39enne italiano è stato trasportato al Nuovo Ospedale dei Castelli Romani, ferito ma non in pericolo di vita. Piantonato dagli agenti è stato arrestato con le accuse di resistenza, violenza e lesioni a pubblico ufficiale. Sette i giorni di prognosi refertati in ospedale al poliziotto ferito dal vetro. Sotto choc la compagna dell’uomo, medicata dal personale del 118.