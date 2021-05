È stato un carabiniere e un uomo esemplare per tutti, “muore a 57 anni il Luogotenente Ferrante”

“Oggi dopo gli insegnamenti che ci ha lasciato, lavorando gomito a gomito con noi fino a qualche giorno fa, lo vogliamo ricordare con il sorriso che ha in questa foto, in una delle poche occasioni in cui ha indossato l’uniforme che, è il caso di dire, aveva cucito sulla sua pelle”.



Lutto al comando provinciale dei carabinieri di Terni per la scomparsa “di un collega, fratello ed amico che è stato un carabiniere, oltre che un uomo, esemplare per tutti”.



È morto a 57 anni il luogotenente Leonardo Ferrante, originario della provincia di Avellino: lascia la sua amatissima famiglia, la moglie e due figli, a seguito di un periodo di malattia che lo ha visto combattere, fino all’ultimo giorno, con la forza e la determinazione che lo hanno da sempre contraddistinto.



Quasi tutta la sua carriera è trascorsa a Terni, dove è diventato punto di riferimento per molti guadagnandosi la stima dei colleghi, magistrati e professionisti che hanno avuto la fortuna di incontrarlo.



“Determinato, caparbio ed acuto investigatore – spiega una nota diffusa da via Radice – ha condotto numerose indagini che hanno consentito di fare giustizia nel senso più profondo del termine, perché al rispetto ed all’applicazione della legge, Ferrante ha sempre unito il rispetto per le persone ed in particolar modo per le vittime di reati”.



I funerali sono in programma per lunedì alle 10 presso la chiesa di San Pietro, dove si terranno i funerali nel rispetto della normativa anti Covid

