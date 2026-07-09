Francia, svolta sull’uso delle armi: primo sì alla “presunzione di legittima difesa” per polizia e gendarmi

L’Assemblea Nazionale approva il testo in prima lettura

La Francia compie un passo politicamente sensibile sul terreno della sicurezza interna e dell’impiego delle armi da parte delle forze dell’ordine. La sera del 7 luglio 2026, l’Assemblea Nazionale ha approvato in prima lettura la proposta di legge n. 691, conosciuta come testo sulla “presunzione di legittima difesa” o sull’“uso legittimo delle armi”.

Il provvedimento, presentato dal deputato Éric Pauget e successivamente riscritto attraverso un emendamento del Governo, ha ottenuto 313 voti favorevoli e 199 contrari. Si tratta però di un passaggio non definitivo: la legge non è ancora in vigore e dovrà ora essere esaminata e votata dal Senato, la camera alta del Parlamento francese, per completare l’iter legislativo.

Cosa cambia per poliziotti e gendarmi

Il cuore della proposta è l’introduzione di una presunzione semplice di legittimità a favore di poliziotti e gendarmi che utilizzano le armi da fuoco nei cinque casi già autorizzati dalla normativa vigente.

La presunzione è definita “semplice” perché può essere confutata. In sostanza, quando un agente apre il fuoco in una delle situazioni previste dalla legge attuale — ad esempio in presenza di una minaccia immediata alla vita — si presume che abbia agito nel rispetto dei criteri di necessità e proporzionalità, salvo prova contraria.

Il punto più discusso riguarda quindi l’inversione dell’onere probatorio: non sarebbe più l’agente, in prima battuta, a dover dimostrare la legittimità del proprio gesto, ma dovrebbe emergere un elemento contrario capace di ribaltare la presunzione.

Il sostegno del Governo: “Proteggere chi opera in condizioni sempre più difficili”

Il testo ha il sostegno dell’esecutivo francese. Il ministro dell’Interno Laurent Nuñez e i sindacati di polizia, tra cui Alliance Police nationale, difendono la misura come uno strumento di tutela per gli operatori impegnati sul terreno.

Secondo i promotori, la norma risponde alla necessità di proteggere gli agenti che intervengono in contesti considerati sempre più rischiosi, evitando che l’uso dell’arma comporti automaticamente conseguenze procedurali pesanti.

Uno degli obiettivi dichiarati è impedire che un poliziotto o un gendarme venga automaticamente iscritto nel registro degli indagati o sottoposto a garde à vue, la custodia cautelare francese, per il solo fatto di aver esploso un colpo.

Per Governo e sindacati, il principio da preservare è quello della presunzione di innocenza dell’agente, senza per questo escludere la possibilità di accertamenti successivi qualora emergano elementi contrari.

Le critiche: “Rischio di impunità e indagini più difficili”

Di segno opposto la lettura delle opposizioni di sinistra, di Amnesty International e di diversi comitati dei familiari delle vittime. Per i critici, la presunzione introdotta dal testo potrebbe trasformarsi in un ostacolo alle indagini indipendenti e alimentare un rischio di impunità sostanziale nei casi di uso letale della forza.

La contestazione principale riguarda proprio il meccanismo probatorio. Secondo i detrattori, attribuire una presunzione iniziale di legittimità all’agente potrebbe rendere più difficile ricostruire i fatti in modo imparziale, soprattutto nelle ore immediatamente successive all’episodio.

L’allarme dell’ONU sul testo francese

Nel dibattito è intervenuto anche Morris Tidball-Binz, esperto delle Nazioni Unite, che ha invitato formalmente la Francia a respingere la proposta.

Secondo l’analisi pubblicata dall’OHCHR, l’Alto commissariato delle Nazioni Unite per i diritti umani, uno Stato non può trasferire sulle vittime o sui loro familiari l’onere di dimostrare l’illegalità di un colpo esploso da un agente prima che i fatti siano stati accertati attraverso un’indagine indipendente.

La posizione ONU si inserisce così nel fronte delle critiche internazionali al provvedimento, ritenuto potenzialmente problematico rispetto agli standard di controllo sull’uso della forza da parte degli apparati statali.

Il contesto: in aumento i decessi legati all’uso delle armi

A rendere il dibattito ancora più delicato è il contesto statistico richiamato dagli oppositori della proposta. Secondo i dati registrati dai corpi di ispezione IGPN e IGGN, i decessi legati all’uso delle armi da parte delle forze dell’ordine in Francia sarebbero passati da 49 nel 2023 a 69 nel 2024.

Per i critici della legge, questi numeri impongono maggiore trasparenza e controllo, non una presunzione rafforzata a favore degli agenti. Per i sostenitori, invece, confermano la crescente esposizione operativa di poliziotti e gendarmi in scenari ad alto rischio.

Una riforma destinata a dividere ancora

Il voto dell’Assemblea Nazionale segna una tappa importante, ma non chiude il confronto. Il passaggio al Senato sarà decisivo per capire se la Francia introdurrà davvero una nuova cornice giuridica sull’uso delle armi da parte delle forze dell’ordine.

La proposta si colloca al centro di un equilibrio difficile: da un lato la tutela degli agenti impegnati in operazioni pericolose, dall’altro la garanzia di indagini indipendenti e il controllo democratico sull’uso della forza pubblica.

Vuoi vedere più notizie di Infodifesa su Google? G Aggiungi Infodifesa

come fonte preferita su Google

🎥 Segui InfoDifesa anche su YouTube! Approfondimenti, notizie, interviste esclusive e analisi sul mondo della difesa, delle forze armate e della sicurezza: iscriviti al canale ufficiale di InfoDifesa per non perdere nessun aggiornamento. 🔔 ISCRIVITI ORA Unisciti alla community di InfoDifesa: oltre 30.000 utenti già ci seguono!