Carabinieri e Guardia di Finanza, gli aumenti nell’ipotesi di rinnovo 2025-2027: stipendi, indennità, straordinari e FESI

L’ipotesi di accordo sindacale per il triennio 2025-2027 introduce nuovi importi stipendiali, incrementi dell’indennità pensionabile, aggiornamenti delle misure orarie dello straordinario e modifiche a diversi istituti normativi per il personale delle Forze di Polizia ad ordinamento militare.

Il provvedimento, che Infodifesa riporta in anteprima, riguarda il personale dei ruoli dell’Arma dei Carabinieri e del Corpo della Guardia di Finanza, con esclusione dei rispettivi dirigenti e del personale di leva. La decorrenza è fissata dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2027.

Campo di applicazione e durata dell’accordo

L’accordo si applica ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, e successive modificazioni.

Il testo prevede anche una disciplina in caso di vacanza contrattuale. Dopo un periodo di vacanza pari a tre mesi dalla scadenza del decreto, al personale interessato viene riconosciuta, dal mese successivo, un’anticipazione dei benefici complessivi che saranno attribuiti dal nuovo decreto del Presidente della Repubblica.

L’anticipazione è pari al 30% dell’indice dei prezzi al consumo armonizzato, cioè l’IPCA, al netto della dinamica dei prezzi dei beni energetici importati, applicato ai parametri stipendiali vigenti.

Dopo ulteriori tre mesi di vacanza contrattuale, l’importo sale al 50% del predetto indice. L’erogazione cessa dalla decorrenza degli effetti economici previsti dal nuovo decreto. La misura è comunque riconosciuta entro i limiti previsti dalla legge di bilancio in sede di definizione delle risorse contrattuali.

Nuovi stipendi 2025: punto parametrale a 200,90 euro

Dal 1° gennaio 2025 il valore del punto parametrale previsto dall’articolo 2 del decreto legislativo 30 maggio 2003, n. 193, viene fissato in 200,90 euro annui lordi.

Il trattamento stipendiale del personale delle Forze di Polizia ad ordinamento militare è quindi incrementato nelle seguenti misure mensili lorde e rideterminato nei seguenti valori annui lordi su 12 mensilità.

Gradi Parametri Incrementi mensili lordi Stipendi annui lordi 12 mensilità Capitano 150,50 67,72 € 30.235,45 € Tenente 148,00 66,60 € 29.733,20 € Sottotenente 136,75 61,53 € 27.473,08 € Luogotenente “carica speciale”/Luogotenente “cariche speciali” 148,00 66,60 € 29.733,20 € Luogotenente 143,50 64,58 € 28.829,15 € Maresciallo Maggiore/Maresciallo Aiutante con 8 anni nel grado 140,00 63,00 € 28.126,00 € Maresciallo Maggiore/Maresciallo Aiutante 137,50 61,88 € 27.623,75 € Maresciallo capo 133,50 60,07 € 26.820,15 € Maresciallo ordinario 131,00 58,95 € 26.317,90 € Maresciallo 124,75 56,13 € 25.062,28 € Brigadiere capo “qualifica speciale” 131,00 58,95 € 26.317,90 € Brigadiere capo con 4 anni nel grado 125,75 56,59 € 25.263,18 € Brigadiere capo 124,25 55,91 € 24.961,83 € Brigadiere 121,50 54,67 € 24.409,35 € Vice Brigadiere 116,75 52,54 € 23.455,08 € Appuntato scelto “qualifica speciale” 121,50 54,67 € 24.409,35 € Appuntato scelto con 5 anni nel grado 117,00 52,65 € 23.505,30 € Appuntato scelto 116,50 52,42 € 23.404,85 € Appuntato 112,00 50,40 € 22.500,80 € Carabiniere scelto/Finanziere scelto 108,50 48,82 € 21.797,65 € Carabiniere/Finanziere 105,25 47,36 € 21.144,73 €

Nuovi stipendi 2026: punto parametrale a 205,40 euro

Dal 1° gennaio 2026 il valore del punto parametrale sale a 205,40 euro annui lordi. Gli importi sono rideterminati come segue.

Gradi Parametri Incrementi mensili lordi Stipendi annui lordi 12 mensilità Capitano 150,50 124,16 € 30.912,70 € Tenente 148,00 122,10 € 30.399,20 € Sottotenente 136,75 112,81 € 28.088,45 € Luogotenente “carica speciale”/Luogotenente “cariche speciali” 148,00 122,10 € 30.399,20 € Luogotenente 143,50 118,39 € 29.474,90 € Maresciallo Maggiore/Maresciallo Aiutante con 8 anni nel grado 140,00 115,50 € 28.756,00 € Maresciallo Maggiore/Maresciallo Aiutante 137,50 113,44 € 28.242,50 € Maresciallo capo 133,50 110,14 € 27.420,90 € Maresciallo ordinario 131,00 108,07 € 26.907,40 € Maresciallo 124,75 102,91 € 25.623,65 € Brigadiere capo “qualifica speciale” 131,00 108,07 € 26.907,40 € Brigadiere capo con 4 anni nel grado 125,75 103,74 € 25.829,05 € Brigadiere capo 124,25 102,51 € 25.520,95 € Brigadiere 121,50 100,24 € 24.956,10 € Vice Brigadiere 116,75 96,32 € 23.980,45 € Appuntato scelto “qualifica speciale” 121,50 100,24 € 24.956,10 € Appuntato scelto con 5 anni nel grado 117,00 96,52 € 24.031,80 € Appuntato scelto 116,50 96,11 € 23.929,10 € Appuntato 112,00 92,40 € 23.004,80 € Carabiniere scelto/Finanziere scelto 108,50 89,51 € 22.285,90 € Carabiniere/Finanziere 105,25 86,83 € 21.618,35 €

Nuovi stipendi 2027: punto parametrale a 207,51 euro

Dal 1° gennaio 2027 il valore del punto parametrale viene fissato in 207,51 euro annui lordi. La tabella riporta gli incrementi mensili lordi e gli stipendi annui lordi su 12 mensilità.

Gradi Parametri Incrementi mensili lordi Stipendi annui lordi 12 mensilità Capitano 150,50 150,62 € 31.230,26 € Tenente 148,00 148,12 € 30.711,48 € Sottotenente 136,75 136,86 € 28.376,99 € Luogotenente “carica speciale”/Luogotenente “cariche speciali” 148,00 148,12 € 30.711,48 € Luogotenente 143,50 143,62 € 29.777,69 € Maresciallo Maggiore/Maresciallo Aiutante con 8 anni nel grado 140,00 140,12 € 29.051,40 € Maresciallo Maggiore/Maresciallo Aiutante 137,50 137,62 € 28.532,63 € Maresciallo capo 133,50 133,61 € 27.702,59 € Maresciallo ordinario 131,00 131,11 € 27.183,81 € Maresciallo 124,75 124,85 € 25.886,87 € Brigadiere capo “qualifica speciale” 131,00 131,11 € 27.183,81 € Brigadiere capo con 4 anni nel grado 125,75 125,85 € 26.094,38 € Brigadiere capo 124,25 124,35 € 25.783,12 € Brigadiere 121,50 121,60 € 25.212,47 € Vice Brigadiere 116,75 116,85 € 24.226,79 € Appuntato scelto “qualifica speciale” 121,50 121,60 € 25.212,47 € Appuntato scelto con 5 anni nel grado 117,00 117,09 € 24.278,67 € Appuntato scelto 116,50 116,60 € 24.174,92 € Appuntato 112,00 112,09 € 23.241,12 € Carabiniere scelto/Finanziere scelto 108,50 108,59 € 22.514,84 € Carabiniere/Finanziere 105,25 105,34 € 21.840,43 €

I valori stipendiali del 2025, 2026 e 2027 includono l’elemento provvisorio della retribuzione, ove corrisposto quale indennità di vacanza contrattuale erogata ai sensi dell’articolo 25, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 2025, n. 53, e dell’articolo 1, comma 128, della legge 30 dicembre 2024, n. 207.

L’indennità integrativa speciale, conglobata dal 1° gennaio 2005 nel trattamento stipendiale ai sensi dell’articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 30 maggio 2003, n. 193, non modifica la base di calcolo ai fini della base pensionabile prevista dalla legge 29 aprile 1976, n. 177, e successive modificazioni, né ai fini dell’applicazione dell’articolo 2, comma 10, della legge 8 agosto 1995, n. 335. Non produce inoltre effetti diretti o indiretti sul trattamento complessivo fruito dal personale in servizio all’estero.

Effetti dei nuovi stipendi: tredicesima, pensione, buonuscita e contributi

Le nuove misure stipendiali hanno effetto sulla tredicesima mensilità, sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sull’indennità di buonuscita, sull’assegno alimentare per il dipendente sospeso, sull’equo indennizzo e sulle ritenute previdenziali e assistenziali.

Gli effetti riguardano anche i relativi contributi, compresa la ritenuta in conto entrata INPS, o altre analoghe, e i contributi di riscatto.

I benefici economici derivanti dall’applicazione del decreto sono corrisposti integralmente, alle scadenze e negli importi previsti, anche al personale comunque cessato dal servizio con diritto a pensione nel periodo di vigenza del decreto. Ai fini dell’indennità di buonuscita vengono considerati solo gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione dal servizio.

La corresponsione dei nuovi stipendi avviene in via provvisoria e salvo conguaglio, secondo quanto previsto dall’articolo 172 della legge 11 luglio 1980, n. 312.

Indennità pensionabile 2026: gli importi mensili lordi

Dal 1° gennaio 2026 le misure dell’indennità pensionabile previste dall’articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 2025, n. 53, vengono incrementate e rideterminate nei seguenti importi mensili lordi.

Gradi Incrementi mensili lordi Importi mensili lordi Capitano 14,90 € 1.008,19 € Tenente 14,75 € 997,87 € Sottotenente 14,17 € 958,60 € Luogotenente “carica speciale”/Luogotenente “cariche speciali” 14,59 € 987,07 € Luogotenente 14,59 € 987,07 € Maresciallo Maggiore/Maresciallo Aiutante con 8 anni nel grado 14,42 € 975,58 € Maresciallo Maggiore/Maresciallo Aiutante 14,42 € 975,58 € Maresciallo capo 13,80 € 933,75 € Maresciallo ordinario 13,37 € 904,75 € Maresciallo 12,95 € 876,37 € Brigadiere capo “qualifica speciale” 13,31 € 900,54 € Brigadiere capo con 4 anni nel grado 13,31 € 900,54 € Brigadiere capo 13,31 € 900,54 € Brigadiere 12,56 € 849,87 € Vice Brigadiere 12,50 € 845,89 € Appuntato scelto “qualifica speciale” 11,38 € 769,87 € Appuntato scelto con 5 anni nel grado 11,38 € 769,87 € Appuntato scelto 11,38 € 769,87 € Appuntato 10,41 € 704,47 € Carabiniere scelto/Finanziere scelto 9,67 € 654,38 € Carabiniere/Finanziere 9,13 € 617,52 €

Indennità pensionabile 2027: nuovi importi dal 1° gennaio

Dal 1° gennaio 2027 l’indennità pensionabile viene ulteriormente incrementata e rideterminata.

Gradi Incrementi mensili lordi Importi mensili lordi Capitano 65,59 € 1.058,88 € Tenente 64,92 € 1.048,04 € Sottotenente 62,36 € 1.006,79 € Luogotenente “carica speciale”/Luogotenente “cariche speciali” 64,21 € 1.036,69 € Luogotenente 64,21 € 1.036,69 € Maresciallo Maggiore/Maresciallo Aiutante con 8 anni nel grado 63,47 € 1.024,63 € Maresciallo Maggiore/Maresciallo Aiutante 63,47 € 1.024,63 € Maresciallo capo 60,74 € 980,69 € Maresciallo ordinario 58,86 € 950,24 € Maresciallo 57,01 € 920,43 € Brigadiere capo “qualifica speciale” 58,58 € 945,81 € Brigadiere capo con 4 anni nel grado 58,58 € 945,81 € Brigadiere capo 58,58 € 945,81 € Brigadiere 55,29 € 892,60 € Vice Brigadiere 55,03 € 888,42 € Appuntato scelto “qualifica speciale” 50,08 € 808,57 € Appuntato scelto con 5 anni nel grado 50,08 € 808,57 € Appuntato scelto 50,08 € 808,57 € Appuntato 45,83 € 739,89 € Carabiniere scelto/Finanziere scelto 42,57 € 687,28 € Carabiniere/Finanziere 40,17 € 648,56 €

Fondo per l’efficienza dei servizi istituzionali: le risorse aggiuntive

L’accordo interviene anche sul Fondo per l’efficienza dei servizi istituzionali, previsto dall’articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, e successive modificazioni.

Per l’anno 2025, le risorse vengono incrementate di:

1.689.844 euro per l’Arma dei Carabinieri;

per l’Arma dei Carabinieri; 448.448 euro per la Guardia di Finanza.

Per l’anno 2026, l’incremento è pari a:

2.224.253 euro per l’Arma dei Carabinieri;

per l’Arma dei Carabinieri; 191.470 euro per la Guardia di Finanza.

A decorrere dall’anno 2027, le risorse aggiuntive sono pari a:

3.581.617 euro per l’Arma dei Carabinieri;

per l’Arma dei Carabinieri; 8.740 euro per la Guardia di Finanza.

Anno Arma dei Carabinieri Guardia di Finanza 2025 1.689.844 € 448.448 € 2026 2.224.253 € 191.470 € Dal 2027 3.581.617 € 8.740 €

Al Fondo sono inoltre assegnati gli eventuali stanziamenti previsti dalla legge di bilancio per il 2027 per l’incremento delle risorse destinate al finanziamento dei trattamenti economici accessori di natura non fissa e continuativa del personale non dirigente di ciascuna Forza di Polizia ad ordinamento militare.

Gli importi indicati non comprendono gli oneri contributivi e l’IRAP a carico dello Stato. Le risorse assegnate e non utilizzate nell’esercizio di competenza vengono riassegnate, per le medesime esigenze, nell’anno successivo.

Straordinari 2025: nuove misure orarie dal 1° gennaio

A decorrere dal 1° gennaio 2025, fermo restando quanto previsto dall’articolo 43, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, le misure orarie del compenso per lavoro straordinario sono rideterminate.

Gradi Parametri Feriale Notturno o festivo diurno Notturno festivo Capitano 150,50 17,68 € 20,00 € 23,07 € Tenente 148,00 17,39 € 19,67 € 22,70 € Sottotenente 136,75 16,06 € 18,17 € 20,96 € Luogotenente “carica speciale”/Luogotenente “cariche speciali” 148,00 17,39 € 19,67 € 22,70 € Luogotenente 143,50 16,85 € 19,06 € 21,99 € Maresciallo Maggiore/Maresciallo Aiutante con 8 anni nel grado 140,00 16,45 € 18,61 € 21,47 € Maresciallo Maggiore/Maresciallo Aiutante 137,50 16,15 € 18,27 € 21,08 € Maresciallo Capo 133,50 15,68 € 17,74 € 20,46 € Maresciallo Ordinario 131,00 15,39 € 17,41 € 20,09 € Maresciallo 124,75 14,65 € 16,57 € 19,11 € Brigadiere capo “qualifica speciale” 131,00 15,39 € 17,41 € 20,09 € Brigadiere capo con 4 anni nel grado 125,75 14,77 € 16,71 € 19,28 € Brigadiere capo 124,25 14,60 € 16,51 € 19,05 € Brigadiere 121,50 14,28 € 16,15 € 18,63 € Vice brigadiere 116,75 13,71 € 15,51 € 17,90 € Appuntato scelto “qualifica speciale” 121,50 14,28 € 16,15 € 18,63 € Appuntato scelto con 5 anni nel grado 117,00 13,74 € 15,54 € 17,93 € Appuntato scelto 116,50 13,68 € 15,47 € 17,85 € Appuntato 112,00 13,16 € 14,89 € 17,18 € Carabiniere scelto/Finanziere scelto 108,50 12,74 € 14,41 € 16,62 € Carabiniere/Finanziere 105,25 12,37 € 13,99 € 16,14 €

Straordinari 2026: gli importi aggiornati

Dal 1° gennaio 2026 cambiano nuovamente le misure orarie dello straordinario.

Gradi Parametri Feriale Notturno o festivo diurno Notturno festivo Capitano 150,50 18,07 € 20,44 € 23,58 € Tenente 148,00 17,77 € 20,10 € 23,19 € Sottotenente 136,75 16,42 € 18,57 € 21,42 € Luogotenente “carica speciale”/Luogotenente “cariche speciali” 148,00 17,77 € 20,10 € 23,19 € Luogotenente 143,50 17,24 € 19,50 € 22,50 € Maresciallo Maggiore/Maresciallo Aiutante con 8 anni nel grado 140,00 16,81 € 19,01 € 21,93 € Maresciallo Maggiore/Maresciallo Aiutante 137,50 16,51 € 18,67 € 21,54 € Maresciallo Capo 133,50 16,03 € 18,13 € 20,91 € Maresciallo Ordinario 131,00 15,73 € 17,79 € 20,52 € Maresciallo 124,75 14,98 € 16,94 € 19,55 € Brigadiere capo “qualifica speciale” 131,00 15,73 € 17,79 € 20,52 € Brigadiere capo con 4 anni nel grado 125,75 15,10 € 17,09 € 19,71 € Brigadiere capo 124,25 14,92 € 16,88 € 19,47 € Brigadiere 121,50 14,59 € 16,50 € 19,04 € Vice brigadiere 116,75 14,02 € 15,86 € 18,30 € Appuntato scelto “qualifica speciale” 121,50 14,59 € 16,50 € 19,04 € Appuntato scelto con 5 anni nel grado 117,00 14,05 € 15,89 € 18,33 € Appuntato scelto 116,50 13,99 € 15,83 € 18,26 € Appuntato 112,00 13,45 € 15,21 € 17,55 € Carabiniere scelto/Finanziere scelto 108,50 13,03 € 14,75 € 17,01 € Carabiniere/Finanziere 105,25 12,64 € 14,30 € 16,50 €

Straordinari 2027: le nuove tariffe orarie

Dal 1° gennaio 2027 sono previste ulteriori rideterminazioni delle misure orarie del compenso per lavoro straordinario.

Gradi Parametri Feriale Notturno o festivo diurno Notturno festivo Capitano 150,50 18,26 € 20,65 € 23,82 € Tenente 148,00 17,95 € 20,30 € 23,42 € Sottotenente 136,75 16,59 € 18,76 € 21,65 € Luogotenente “carica speciale”/Luogotenente “cariche speciali” 148,00 17,95 € 20,30 € 23,42 € Luogotenente 143,50 17,41 € 19,69 € 22,71 € Maresciallo Maggiore/Maresciallo Aiutante con 8 anni nel grado 140,00 16,98 € 19,21 € 22,16 € Maresciallo Maggiore/Maresciallo Aiutante 137,50 16,68 € 18,87 € 21,77 € Maresciallo Capo 133,50 16,20 € 18,32 € 21,14 € Maresciallo Ordinario 131,00 15,89 € 17,97 € 20,73 € Maresciallo 124,75 15,13 € 17,11 € 19,74 € Brigadiere capo “qualifica speciale” 131,00 15,89 € 17,97 € 20,73 € Brigadiere capo con 4 anni nel grado 125,75 15,26 € 17,26 € 19,91 € Brigadiere capo 124,25 15,07 € 17,05 € 19,67 € Brigadiere 121,50 14,74 € 16,67 € 19,23 € Vice brigadiere 116,75 14,17 € 16,03 € 18,50 € Appuntato scelto “qualifica speciale” 121,50 14,74 € 16,67 € 19,23 € Appuntato scelto con 5 anni nel grado 117,00 14,20 € 16,06 € 18,53 € Appuntato scelto 116,50 14,13 € 15,98 € 18,44 € Appuntato 112,00 13,59 € 15,37 € 17,73 € Carabiniere scelto/Finanziere scelto 108,50 13,17 € 14,90 € 17,19 € Carabiniere/Finanziere 105,25 12,77 € 14,45 € 16,67 €

Genitorialità: licenza per il militare padre

L’accordo modifica l’articolo 55 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 2022, n. 57, sostituendo il comma 3.

Al militare padre che ne faccia richiesta sono concessi i seguenti periodi di licenza straordinaria:

il giorno della nascita del figlio , un giorno computabile nel limite massimo di licenza straordinaria previsto dall’articolo 48 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395;

, un giorno computabile nel limite massimo di licenza straordinaria previsto dall’articolo 48 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395; entro la prima settimana di nascita del figlio, due giorni non computabili nel limite massimo della licenza straordinaria prevista dallo stesso articolo 48.

Congedo parentale: licenza straordinaria fino a 45 giorni

L’accordo interviene anche sull’articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2018, n. 39, relativo alla licenza straordinaria per congedo parentale.

Al personale con figli minori di quattordici anni che intende avvalersi del congedo parentale previsto dall’articolo 32 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, sono concessi, alternativamente a richiesta del militare e comunque per un periodo complessivamente non superiore a quello previsto dall’articolo 34, comma 1, primo periodo, dello stesso decreto:

la licenza straordinaria prevista dall’articolo 48 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395, fino alla misura complessiva di 45 giorni , anche frazionati, nell’arco di quattordici anni e comunque entro il limite massimo annuale previsto per il medesimo istituto;

prevista dall’articolo 48 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395, fino alla misura complessiva di , anche frazionati, nell’arco di quattordici anni e comunque entro il limite massimo annuale previsto per il medesimo istituto; il congedo parentale determinato ai sensi dell’articolo 34, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151.

In caso di malattia del figlio di età compresa tra tre e quattordici anni, ciascun genitore ha diritto ad astenersi alternativamente dal lavoro nel limite di dieci giorni lavorativi annui, per i quali non viene corrisposta alcuna retribuzione.

Diritto allo studio: le 150 ore nell’anno solare

A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di recepimento dell’accordo, il periodo annuale di 150 ore previsto dall’articolo 78, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1985, n. 782, si riferisce all’arco temporale compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre.

I giorni eventualmente necessari per raggiungere le località in cui sono attivati corsi per il conseguimento del diploma di scuola secondaria di secondo grado, corsi universitari o corsi post-universitari, e per il rientro in sede, sono conteggiati nelle 150 ore.

Il conteggio avviene anche quando siano attivati corsi analoghi nella sede di servizio, in ragione di sei ore per giorno impiegato, senza correlazione con l’orario di servizio previsto nei giorni stessi e con il tempo necessario per raggiungere la località.

Permessi brevi: recupero entro 60 giorni

L’articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2018, n. 39, viene modificato con la sostituzione del comma 3.

Il personale è tenuto a recuperare le ore non lavorate entro i sessanta giorni successivi, secondo le disposizioni del Comandante di Reparto.

Se il recupero non viene effettuato, si procede alla corrispondente decurtazione di tali ore da quelle di lavoro straordinario eventualmente prestato oppure, in subordine, alla proporzionale decurtazione della retribuzione.

Licenza straordinaria per donazione di organi

L’accordo introduce una disciplina specifica per il personale donatore di organi.

Al personale donatore è concessa la licenza straordinaria prevista dall’articolo 48 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395, nei limiti ivi previsti, per i giorni in cui deve sottoporsi ad accertamenti o ad altri interventi sanitari certificati come necessari e connessi al prelievo.

La licenza è concessa a condizione che gli accertamenti o gli interventi sanitari siano prescritti dal centro trapianti o dai servizi a esso collegati e siano eseguiti presso le strutture del Servizio sanitario nazionale o da esso accreditate.

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