Forze di Armate e di Polizia: in arrivo i nuovi incrementi dell’Indennità di Vacanza Contrattuale da aprile 2025

A partire da aprile 2025, gli appartenenti alle forze armate e forze di polizia riceveranno la nuova Indennità di Vacanza Contrattuale (IVC), con un ulteriore incremento previsto per luglio 2025. La misura, stabilita dalla Legge di Bilancio 2025, rappresenta un passo significativo nell’attesa della definizione dei contratti collettivi nazionali per il triennio 2025-2027.

I dettagli dell’incremento economico

La legge 30 dicembre 2024, n. 207 (legge di Bilancio 2025) al comma 128 dell’articolo 1, stabilisce che, nelle more della definizione dei contratti per il triennio 2025-2027, il personale beneficerà di un’anticipazione ai sensi dell’articolo 47-bis, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Gli incrementi seguiranno due fasi distinte:

0,6% dello stipendio parametrale da aprile a giugno 2025

da aprile a giugno 2025 1% dello stipendio parametrale a partire da luglio 2025

Calcolo e applicazione dell’IVC 2025

L’importo dell’IVC 2025 è stato calcolato provvisoriamente sulla base degli stipendi attualmente in vigore. È importante sottolineare che questa nuova indennità si aggiunge a quella già in godimento dal 2022 e all’incremento di 6,7 volte l’IVC ordinaria previsto dall’articolo 1, comma 28, della legge n. 213 del 2023, in vigore dal 1° gennaio 2024.

Gli importi definitivi dell’IVC 2025 verranno rideterminati al momento dell’entrata in vigore dei DPR di recepimento dei provvedimenti di concertazione e degli accordi sindacali per il triennio 2022-2024, basandosi sui nuovi parametri stipendiali. Questa misura si inserisce nel più ampio contesto del rinnovo contrattuale delle forze di sicurezza, come riportato anche da analisti internazionali.

Impatto sui cedolini stipendiali

Il personale delle forze armate e forze di polizia vedrà quindi un immediato beneficio economico nei prossimi cedolini stipendiali. L’adeguamento, seppur provvisorio, rappresenta un riconoscimento dell’impegno quotidiano degli operatori del comparto sicurezza in attesa del completamento dell’iter contrattuale completo, come evidenziato anche dal Ministero dell’Interno.

Le amministrazioni competenti stanno predisponendo le procedure necessarie per garantire che gli incrementi vengano corrisposti puntualmente, mantenendo l’impegno preso con il personale del comparto difesa e sicurezza.

Qualifica Polizia Grado equivalente Forze Armate IVC mensile (€)

aprile-giugno 2025

(0,6%) IVC mensile (€)

da luglio 2025

(1%) Commissario Capo Capitano 13,78 22,97 Commissario Tenente 13,55 22,59 Vice Commissario Sottotenente 12,52 20,87 Sostituto Commissario “Coordinatore” Luogotenente carica speciale 13,55 22,59 Sostituto Commissario Luogotenente 13,14 21,90 Ispettore Superiore 8 anni Primo Maresciallo 12,82 21,37 Ispettore Superiore Primo Maresciallo 12,59 20,99 Ispettore Capo con 10 anni Maresciallo Capo 12,59 20,99 Ispettore Capo Maresciallo Capo 12,59 20,38 Ispettore Maresciallo Ordinario 12,23 19,99 Vice Ispettore Maresciallo 11,42 19,04 Sovrintendente Capo “Coordinatore” + 4 anni Sergente Maggiore Aiutante 12,00 19,99 Sovrintendente Capo “Coordinatore” Sergente Maggiore Aiutante 12,00 19,99 Sovrintendente Capo 4 anni Sergente Maggiore Capo 11,52 19,19 Sovrintendente Capo Sergente Maggiore Capo 11,38 18,96 Sovrintendente Sergente Maggiore 11,13 18,54 Vice Sovrintendente Sergente 10,69 17,82 Assistente Capo “Coordinatore” + 4 anni Graduato Aiutante 11,13 18,54 Assistente Capo “Coordinatore” Graduato Aiutante 11,13 18,54 Assistente Capo 5 anni Primo Graduato 10,71 17,86 Assistente Capo Primo Graduato 10,67 17,78 Assistente Graduato Capo 10,26 17,09 Agente Scelto Graduato Scelto 9,94 16,56 Agente Graduato 9,64 16,06

