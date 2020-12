Forze Armate, inizia iter in commissione per riforma organici

“Questo pomeriggio abbiamo cominciato la trattazione delle due proposte di legge per la revisione della legge 244 del 2012 in merito alla riduzione degli organici civili e militari della nostra Difesa. Le due pdl, a prima firma dei colleghi Salvatore Deidda e Antonio Del Monaco, si muovono entrambe verso una rimodulazione del personale da ridurre attraverso il differimento dei termini previsti inizialmente dalla riforma Di Paola.

In diverse audizioni condotte dalla Commissione Difesa era stato infatti messo in luce che alcuni presupposti su cui otto anni fa si era basato il legislatore sono oggi, alla luce dei nuovi impegni assegnati alla Difesa, non più del tutto congrui alle necessità del Paese. Ho assegnato al deputato Giovanni Luca Aresta il compito di relatore e sono certo che lavorerà ad un testo condiviso sia dalla maggioranza che dall’opposizione.” È quanto afferma, in una dichiarazione, Gianluca Rizzo, Presidente della Commissione Difesa della Camera dei Deputati.

“Da Presidente della Commissione – conclude Rizzo – prendo atto con soddisfazione che quando si tratta del personale civile e militare dell’Amministrazione della Difesa, tutte le forze politiche dimostrano sensibilità, ascolto e condivisione indipendentemente dalla loro collocazione. Questo spirito di collaborazione è un segno di grande maturità politica.”