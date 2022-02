Fondo Efficienza: Anche quest’anno possibili maggiorazioni a chi ha solo pochi giorni di servizio effettivo

Da quanto emerge dai lavori serrati dei delegati della Rappresentanza del Comparto difesa, anche quest’anno vi è un orientamento a “premiare” attraverso il Fondo Efficienza i giovani Ufficiali appena promossi tenenti, oggi anche senza escludere coloro che sono ancora negli istituti di formazione.

Viceversa il Sottotenente o Guardiamarina promosso tale, proveniente dai ruoli Marescialli, Sergenti e Graduati, anche con 20 anni di servizio non percepirà alcuna maggiorazione. Ai fini del rispetto della anzianità io stesso non avevo nulla in contrario che il Capitano con diversi anni nel grado percepisse la maggiorazione alla pari del 1° Luogotenente. Mi è dispiaciuto che anche nell’ambito del ruolo Ufficiali tali ragioni siano state condivise da parte della categoria dal solo Ufficiale della Marina.

Tra l’altro non sarò favorevole alla delibera, se (come sembra), buona parte dei colleghi delegati non vorranno riconoscere le maggiorazioni ai “Soccorritori marittimi”. Come è noto sono degli eroi che con ogni condizione climatica e in qualsiasi punto del mediterraneo si tuffano per salvare naufraghi in difficoltà. Durante le fasi di concertazione a costoro si è potuto destinare solo circa 30 euro netti al mese dal 1.1.22 per questioni di equiordinazione con gli aereosoccorritori dell’Aereonautica.

Paradossalmente a questi ultimi probabilmente verranno date le maggiorazioni nonostante esse siano riferite al 2021 senza riequi-ordinare a loro volta i soccorritori marittimi.

Quelle descritte sono situazioni molto delicate, non tanto per il valore economico in se, che ha comunque la sua importanza, ma anche per gli equilibri delle Forze in campo e per il morale che deve rimanere alto soprattutto a fronte della forte carenza di personale e del delicato momento geopolitico.

L’auspicio è che, come più volte accade, si riesca a trovare punti di incontro e che il buon senso prevalga tra la politica, gli Stati Maggiori e soprattutto tra i Rappresentanti stessi.

ANTONELLO CIAVARELLI DELEGATO CO.CE.R M.M.- GUARDIA COSTIERA