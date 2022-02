Fugge all’alt e investe il comandante della stazione dei carabinieri: arrestato 49enne a Napoli

Il comandante della stazione dei carabinieri di Capodimonte, zona collinare di Napoli, è stato investito durante un controllo nel quale era impegnato insieme ai suoi uomini: il responsabile dell’accaduto, Vincenzo Salvato, 49enne del posto già noto alle forze dell’ordine, è stato così arrestato per resistenza e violenza a pubblico ufficiale.

Durante il servizio di controllo del territorio in cui il comandante e i militari dell’Arma erano impegnati nel quartiere, il 49enne, che era in sella a uno scooter, non si è fermato all’alt impostogli: ne è nato un piccolo inseguimento terminato quando il malvivente ha manifestato l’intenzione di arrendersi. Il 49enne ha però atteso che i carabinieri scendessero dall’auto di servizio e ha accelerato nuovamente, investendo il comandante di stazione.