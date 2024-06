Festa dell’Arma dei Carabinieri, Mattarella ‘Ora più che mai serve fedeltà alla Repubblica’. Luzi ‘interpreti delle esigenze e delle preoccupazioni della gente’

In occasione del 210° anniversario dalla fondazione dell’Arma dei Carabinieri, il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha inviato un messaggio al Comandante Generale, Gen. C.A. Teo Luzi, per commemorare questa importante ricorrenza.

Nel suo messaggio, il Presidente ha sottolineato il ruolo cruciale dell’Arma dei Carabinieri nella storia d’Italia, affermando: «Nel giorno in cui l’Arma dei Carabinieri celebra il 210° anniversario della fondazione, la Bandiera di guerra riceverà la dodicesima Medaglia d’oro al valor civile, a testimonianza del lungo percorso compiuto sin dalla nascita dell’unità d’Italia e, da quel momento, protagonista nei passaggi che hanno caratterizzato la storia del Paese».

Omaggio ai Carabinieri caduti nell’adempimento del dovere

Mattarella ha inoltre rivolto un pensiero ai Carabinieri caduti nell’adempimento del dovere, sia in patria che all’estero, e ha sottolineato l’importanza dei valori di fedeltà alla Repubblica e di abnegazione dimostrati dall’Arma in questo delicato momento storico per l’Italia e l’Europa.

Il duplice ruolo dei Carabinieri: crisi internazionali e presidio del territorio

Il Presidente ha evidenziato il duplice ruolo dei Carabinieri, impegnati sia nelle crisi internazionali che nel presidio del territorio nazionale attraverso la rete delle Stazioni. «La lotta alla criminalità organizzata, essenziale per la garanzia della legalità, concorre in modo significativo alla coesione della società italiana», ha dichiarato Mattarella, riconoscendo l’importanza dell’impegno delle donne e degli uomini dell’Arma in questi campi.

In conclusione, il Presidente ha espresso la gratitudine della comunità nazionale verso tutti i Carabinieri in servizio e in congedo, formulando i più fervidi auguri a loro e alle loro famiglie in questo giorno di festa.

Conferimento della dodicesima Medaglia d’oro al valor civile

La cerimonia di conferimento della dodicesima Medaglia d’oro al valor civile alla Bandiera di guerra dell’Arma dei Carabinieri rappresenta un momento di grande orgoglio e riconoscimento per il servizio reso alla nazione da questo prestigioso corpo militare.

Ordine del Giorno del Comandante Generale Teo Luzi per il 210° anniversario dell’Arma dei Carabinieri

In occasione del 210° anniversario dalla fondazione dell’Arma dei Carabinieri, il Comandante Generale Teo Luzi ha inviato un ordine del giorno che ha evidenziato il ruolo fondamentale svolto dall’Arma nella tutela della sicurezza e della legalità in Italia.

L’importanza della presenza capillare dei Carabinieri sul territorio

Luzi ha sottolineato l’importanza della capillare presenza dei presidi dei Carabinieri sul territorio nazionale e la vocazione dei militari ad essere interpreti delle esigenze e delle preoccupazioni dei cittadini, grazie alla loro sensibilità e capacità di ascolto. Ha inoltre evidenziato come la missione dell’Arma si sia costantemente aggiornata per far fronte alle nuove minacce e alle più ampie esigenze di sicurezza, sia in patria che all’estero.

L’aggiornamento costante della missione dell’Arma per far fronte alle nuove minacce

Il Comandante Generale ha poi messo in luce l’impegno dell’Arma nell’affrontare le sfide e le opportunità offerte dalle nuove tecnologie digitali, investendo in dotazioni e professionalità, e nel perseguire sempre più elevati standard di efficienza in settori specialistici dedicati alla tutela di beni di valenza costituzionale come l’ambiente, la salute, i beni culturali e la sicurezza sui luoghi di lavoro.

Il baricentro operativo nelle Stazioni e nelle Tenenze Carabinieri

Durante il suo discorso, Luzi ha ricordato i 210 anni di storia dell’Arma dei Carabinieri, che ha saputo essere baluardo di libertà e legalità, adeguando costantemente ordinamento e procedure, ma mantenendo sempre il suo secolare baricentro operativo nelle Stazioni e nelle Tenenze Carabinieri. Proprio questo incessante impegno al servizio della collettività ha meritato oggi la concessione alla Bandiera dell’Arma della Medaglia d’Oro al Valor Civile.

Il Comandante Generale ha rivolto un commosso pensiero ai Caduti di ogni tempo, abbracciando con affetto i loro familiari, e ha espresso un particolare ricordo per i Martiri di Fiesole, di cui quest’anno ricorre l’80° anniversario, nonché per il Mar. Francesco PASTORE e il Car. Francesco FERRARO, recentemente deceduti in attività di servizio.

Luzi ha concluso il suo discorso ringraziando tutti i Carabinieri per il loro quotidiano impegno, le famiglie per il loro sostegno, l’O.N.A.O.M.A.C. per l’encomiabile opera di assistenza agli orfani e alle famiglie dei militari dell’Arma, e i soci dell’A.N.C. e dell’A.N.FOR. per il loro instancabile spirito di collaborazione e virtuoso senso civico. Infine, ha augurato all’Arma dei Carabinieri di essere sempre più protagonista nella tutela dell’Italia e degli Italiani.

