Terni, entra in caserma e picchia un carabiniere: arrestato e subito liberato

Un ragazzo di 19 anni, di origini tunisine ma regolarmente residente in Italia, è stato arrestato nei giorni scorsi con l’accusa di resistenza a pubblico ufficiale e danneggiamento aggravato. L’episodio si è verificato presso la caserma dei carabinieri di via Radice a Terni, dove il giovane si era recato per chiedere aiuto.

Richiesta d’aiuto e reazione violenta

Secondo quanto riportato dalle forze dell’ordine, il ragazzo avrebbe dichiarato al carabiniere di turno di trovarsi in una situazione di difficoltà, senza un lavoro, una casa e con scarsi mezzi di sostentamento. Il militare, in risposta alle sue richieste, ha fornito al giovane le indicazioni necessarie per contattare la Caritas diocesana e le agenzie del territorio che offrono assistenza ai rifugiati e ai richiedenti asilo.

Convalida dell’arresto e liberazione in attesa del processo

Tuttavia, il 19enne avrebbe reagito in modo inaspettato e violento, danneggiando la sala adibita all’accoglienza del pubblico e tentando di aggredire il carabiniere. L’intervento tempestivo di altri militari presenti nella caserma ha permesso di bloccare il ragazzo e di procedere al suo arresto.

Dopo aver trascorso una notte in camera di sicurezza, il giovane è stato condotto davanti al giudice del tribunale di Terni per la convalida dell’arresto. In attesa del processo, il magistrato ha disposto la liberazione del 19enne, che dovrà comunque rispondere delle accuse a suo carico.

