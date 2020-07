Fesi Forze Armate: il 70% nel cedolino di luglio

Con D.M. del 6 luglio 2020 sono stati approvati i criteri di ripartizione e le quote per il 2019 delle risorse destinate al Fondo di Efficienza dei Servizi Istituzionali 2019.

Nonostante i ristrettissimi tempi a disposizione, grazie a un proficuo lavoro di squadra e alla fattiva disponibilità di NoiPA, che, come sempre, ha dimostrato particolare attenzione alle esigenze del Dicastero, il compenso sarà pagato, nella misura del 70% circa del dovuto, con emissione straordinaria nel corrente mese di luglio.

La parte residua (circa il 30% del dovuto) sarà corrisposta non appena saranno finalizzate, a cura del MEF, le procedure finanziarie per la ripartizione a favore di tutte le articolazioni del Comparto Difesa e Sicurezza e Soccorso Pubblico, delle risorse allocate dall’articolo 1, comma 441, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021”.