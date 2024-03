 Esplosione nel porto di Livorno: coinvolto gommone del GIS, ferito un carabiniere

Una paura improvvisa ha scosso la città di Livorno oggi a causa di un’esplosione avvenuta nel porto. Fortunatamente, non ci sono stati feriti gravi in seguito all’incidente. Lo scoppio si è verificato su un gommone appartenente al Gruppo di Intervento Speciale dei carabinieri, noto come GIS. Un militare di 54 anni è rimasto leggermente ferito nel corso dell’esplosione. Alcune persone presenti nelle vicinanze, avendo sentito l’esplosione e notato la presenza di fumo nero, hanno prontamente chiamato i soccorsi.

Le autorità competenti, tra cui i vigili del fuoco e un’ambulanza della Svs, sono intervenute tempestivamente. L’uomo ferito è stato trasportato in ospedale, ma si ritiene che non sia in pericolo di vita, presentando solo uno stato di shock emotivo. L’incidente si è verificato presso la Darsena Vecchia del porto, dove il gommone del GIS era ormeggiato.

In seguito all’esplosione, le indagini sono state avviate per determinare le cause dell’incidente e accertare se si tratti di un evento accidentale o di un possibile atto doloso. Le autorità si sono assicurate che il sito dell’esplosione sia stato messo in sicurezza per evitare ulteriori rischi per la popolazione e le persone presenti nella zona.

Infodifesa è anche su Whatsapp. È sufficiente cliccare qui per iscriversi al canale ed essere sempre aggiornati (gratis).

Cosa aspetti?

Al costo di meno di un caffè al mese potrai leggere le nostre notizie senza gli spazi pubblicitari ed accedere a contenuti premium riservati agli abbonati – CLICCA QUI PER ABBONARTI