Esplosione durante sgombero casolare, morti tre carabinieri nel Veronese



Il crollo improvviso di un casolare nel Veronese

Castel D’Azzano, Verona – Una violenta esplosione ha distrutto un casolare di due piani in via del Sorgo, nel comune di Castel D’Azzano, provocando una tragedia che ha scosso l’intero Paese. L’edificio è crollato completamente dopo la deflagrazione, avvenuta durante un’operazione di sgombero condotta dalle forze dell’ordine nella mattinata di martedì.

Secondo le prime ricostruzioni, l’intervento era in corso quando una forte esplosione ha investito i militari e gli agenti presenti, facendo collassare la struttura in pochi secondi.



Tre carabinieri sono morti e una decina tra militari e agenti di polizia sono rimasti feriti in un’esplosione che si è verificata in un casolare di Castel D’Azzano, in provincia di Verona. Secondo le prime informazioni, le forze di polizia erano intervenute per sgomberare l’abitazione, al cui interno c’erano tre persone, quando c’è stata la deflagrazione. L’intero casolare, di due piani, è crollato travolgendo i militari e gli agenti. Sul posto erano presenti anche i Vigili del fuoco che sono intervenuti immediatamente, ma per i carabinieri non c’è stato nulla da fare. Tra gli occupanti, una donna è rimasta ferita: sarebbe stata lei ad innescare l’esplosione.

Diventa parte di Infodifesa 💼 Sei già un lettore appassionato? Allora sai quanto è importante avere un’informazione di qualità su difesa, sicurezza e forze dell’ordine. Con l’abbonamento ad Infodifesa potrai leggere le nostre notizie **senza pubblicità** e partecipare alle redazioni online e influire attivamente sulle tematiche di interesse. Sostieni Infodifesa & ABBONATI ORA