Esercito, indennità di marcia: errore di calcolo

Il S.I.A.M.O. Esercito, a seguito di un’attenta verifica amministrativa da parte di un Team dedicato relativa alla tassazione dell’indennità di marcia riferita all’anno 2016, ha evidenziato un probabile errore di calcolo della tassazione della succitata indennità.

Infatti, si è potuto constatare che per l’anno 2016 la tassazione applicata non ha rispettato il riferimento normativo in materia di determinazione del reddito da lavoro dipendente.

Il S.I.A.M.O. Esercito sempre attento alle esigenze del personale, ha elaborato per i propri iscritti una procedura con cui chiedere un ricalcolo ed eventualmente il rimborso della tassazione versata.

IL DIRETTIVO NAZIONALE

S.I.A.M.O. Esercito