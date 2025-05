ELITE RANGER: 11 NUOVI OPERATORI SI UNISCONO ALLE FORZE SPECIALI DELL’ESERCITO

Si è svolta oggi, presso la sede del 4° Reggimento Alpini Paracadutisti “Ranger”, la cerimonia di consegna del brevetto Ranger a 11 nuovi operatori che hanno concluso un impegnativo iter formativo della durata di oltre due anni.​​​​​

​​​​​

L’evento si è aperto con l’arrivo spettacolare dei nuovi brevettati sul piazzale dell’alzabandiera, effettuato mediante inserzione da due elicotteri NH-90 dell’Aviazione dell’Esercito, con tecnica di discesa rapida “fast rope”. Modalità operativa tipica delle unità delle Forze Speciali, a testimonianza dell’alto livello di preparazione raggiunto dal personale.​​​​​

​​​​​

Quale massima autorità ha presieduto la cerimonia il Generale di Brigata Marco Manzone, Comandante delle Forze Speciali dell’Esercito. Nel suo intervento, ha sottolineato il significato profondo del brevetto Ranger, non come un punto d’arrivo, ma come una nuova responsabilità operativa e morale all’interno del comparto Forze Speciali. Ha inoltre evidenziato l’impegno e la dedizione necessari per affrontare e superare un iter di tale complessità.​​​​​

​​​​​

La cerimonia ha visto la tradizionale consegna del pugnale e del brevetto ai nuovi operatori, che ha simbolicamente sancito il passaggio dalla compagnia corsi alla componente operativa del reggimento.​​​​​

​​​​​

Il 4° Reggimento Alpini Paracadutisti “Ranger”, posto alle dipendenze del Comando Forze Speciali, rappresenta una delle eccellenze della Forza Armata, specializzato in operazioni speciali, ricognizione profonda, interventi mirati e azioni dirette in contesti ostili, con capacità di proiezione in tempi rapidi su scala globale.​​​​​

Infodifesa è anche su Whatsapp. È sufficiente cliccare qui per iscriversi al canale

Cosa Aspetti? Al costo di meno di un caffè al mese potrai leggere le nostre notizie senza gli spazi pubblicitari ed accedere a contenuti premium riservati agli abbonati – CLICCA QUI PER ABBONARTI