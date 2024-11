Esercito: ‘Bear Hunt’, i Bersaglieri si addestrano con tecnologie all’avanguardia

Bear Hunt: obiettivi e scenario dell’esercitazione

Si è conclusa nei giorni scorsi l’esercitazione “Bear Hunt”, condotta dai militari del 6° Reggimento Bersaglieri dell’Esercito che hanno dispiegato il proprio posto comando all’interno della Caserma “Luigi Giannettino”.

Addestramento integrato: pianificazione e controllo tattico

L’esercitazione del tipo CPX-CAX-MAPEX (Command Post Exercise – Computer Assisted Exercise – Map Exercise), ha avuto lo scopo di verificare il livello addestrativo dello staff, nonché di mantenere e incrementare le capacità già acquisite per rispondere nel modo più aderente alle esigenze dettate dai mutamenti del contesto internazionale.

Innovazione tecnologica: il sistema C2 IMPERIO in azione

Gli esercizi condotti dai fanti piumati della Brigata “Aosta” hanno avuto l’obiettivo di testare l’addestramento dei Comandanti ai vari livelli nella pianificazione, nell’organizzazione e nella gestione delle attività tattiche militari. Durante la fase condotta, pur mantenendo la fondamentale centralità dell’uomo-soldato, si è potuta verificare la capacità di emanazione degli ordini devoluta agli organi di Comando e Controllo (C2), la manovra con le procedure di impiego delle minori unità, nonché la gestione del flusso delle comunicazioni nelle direzioni di bottom up/top down, grazie alle nuove tecnologie espresse dalla Forza Armata mediante l’uso del sistema di Comando e Controllo (C2) “IMPERIO”, quale moderno supporto in fase di pianificazione e condotta di operazioni tattiche e durante l’elaborazione di ordini in modalità condivisa.

Evoluzione e tradizione: i valori della Brigata Aosta

Grazie a questa continua evoluzione e alla propria attitudine a innovarsi, proiettandosi continuamente nel futuro, i bersaglieri della Brigata “Aosta” cercano costantemente di adeguarsi ai nuovi e mutati scenari, poggiando le fondamenta del proprio lavoro sui valori dell’abnegazione al servizio, avendo chiari gli obiettivi e le priorità verso cui incanalare ogni energia fisica e intellettuale, cercando di disimpegnare il proprio addestramento in attività complesse e dall’elevato grado di realismo.

VBM Freccia e IMPERIO: sinergia tecnologica sul campo

Con queste moderne tecnologie recentemente acquisite, i Bersaglieri dell’Esercito hanno potuto sfruttare, nel corso della “Bear Hunt”, i vantaggi generati dalla capacità del software IMPERIO per interagire con i sistemi in dotazione alle piattaforme VBM 8×8 “Freccia” di cui il 6° reggimento bersaglieri è dotato.

