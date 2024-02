Un giorno coi Dragoni: l’Open Day del reggimento “Genova Cavalleria”

Si è svolto presso la Caserma “Durli” di Palmanova, sede del reggimento “Genova Cavalleria” (4°), un Open Day a favore di candidati VFI (Volontari in Ferma Iniziale) del 1°, 2° e 3° blocco 2024, coordinato dal comando militare Esercito “Friuli Venezia Giulia”.

Gli aspiranti soldati, provenienti dall’intera regione, hanno potuto vivere una giornata con i Dragoni del “Genova”, iniziando proprio dalla partecipazione alla cerimonia solenne dell’alzabandiera, che rappresenta il quotidiano avvio delle attività militari.

A ricevere i giovani ospiti, oltre al comandante di reggimento, col. Antonio Di Nitto, era presente anche il comandante della brigata “Pozzuolo del Friuli”, gen. b. Nicola Mandolesi, il quale ha illustrato le peculiarità della brigata di cavalleria con particolare riferimento alla Capacità Nazionale di Proiezione dal Mare.

Dopo una serie di briefing informativi sulle opportunità offerte ai volontari, i giovani aspiranti hanno avuto la possibilità di cimentarsi in molteplici attività pratiche a connotazione addestrativa, utilizzando ben quattro stazioni dimostrative allestite per l’occasione e, successivamente, alla presenza di due binomi a cavallo equipaggiati in assetto operativo, hanno assistito alla presentazione delle attività svolte dal centro ippico militare.

L’Open Day si è concluso con la visita alla sala storica del reggimento e la consegna, da parte del comandante di reggimento, dell’attestato di partecipazione.​

