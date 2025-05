Deruba casa di un poliziotto e indossa il bottino: malvivente arrestato dal proprietario

Un agente della Questura di Firenze, libero dal servizio, ha arrestato un uomo di 34 anni originario del Mali con l’accusa di furto in abitazione. L’episodio è avvenuto martedì nel tardo pomeriggio in via Erbosa a Campi Bisenzio.

Identificato grazie al sistema di videosorveglianza

Secondo quanto ricostruito, la compagna dell’agente ha notato un uomo sospetto davanti alla recinzione della loro abitazione. Lo sconosciuto avrebbe giustificato la sua presenza affermando di dover recuperare un oggetto smarrito.

Il poliziotto, insospettito dal racconto, ha immediatamente visionato le immagini del sistema di videosorveglianza installato nella proprietà. Le registrazioni hanno mostrato che poco prima il soggetto aveva scavalcato la recinzione, sottratto alcuni indumenti da una sedia e poi si era allontanato.

Fermato mentre indossava la refurtiva

L’agente ha raggiunto l’uomo sulla strada, trovandolo mentre indossava già uno degli indumenti rubati. Nel tentativo di arrestarlo, il poliziotto ha incontrato una forte resistenza. Il sospettato ha reagito con spintoni e pugni nel tentativo di darsi alla fuga.

Durante la colluttazione, l’agente ha riportato lesioni giudicate guaribili in sette giorni.

Trattenuto in attesa di giudizio

Il cittadino maliano, già noto alle Forze di Polizia, è stato trattenuto nelle camere di sicurezza della Questura di Firenze su disposizione del Procuratore della Repubblica. Dovrà rispondere delle accuse di furto in abitazione, lesioni personali e minaccia aggravata.