Esercito, 23 nuovi qualificati anfibi

​​​Si è concluso, presso il reggimento lagunari “Serenissima”, il 90° corso di qualificazione anfibia “ALPHA” a favore del personale dei reparti della Brigata “Pozzuolo del Friuli” facenti parte del Capability Basket per la Capacità Nazionale Proiezione dal Mare (CNPM).

Il corso, organizzato su cinque settimane, ha lo scopo di abilitare il personale partecipante alla condotta di operazioni anfibie e riverine.

In particolare, i frequentatori hanno svolto cinque moduli orientati all’addestramento anfibio per l’impiego di mezzi navali (gommoni, barchini, etc.) e mezzi anfibi (Assault Amphibious Vehicle) in dotazione al reggimento, nonché alla capacità per ingaggiare il combattimento in aree costiere, fluviali e lagunari.

Nell’ambito del corso sono state anche acquisite le capacità per il superamento di ostacoli naturali, comportamento in caso di emergenza in mare, le Helicopter Rope Suspension Techniques (HRST), ossia l’impiego di tecniche di discesa e recupero tramite corde sospese su elicotteri in volo stazionario. Infine, il personale ha appreso nozioni per il primo soccorso e il trattamento di feriti in combattimento, e si è addestrato all’utilizzo degli apparati radio in dotazione alla Brigata.

Il corso si è concluso con una esercitazione continuativa, durante la quale i frequentatori hanno potuto mettere alla prova gli insegnamenti ricevuti.

Il Comandante del reggimento lagunari “Serenissima”, Colonnello Ivan Falasca, nel complimentarsi con i nuovi ventitré qualificati anfibi, ha evidenziato l’importanza del risultato conseguito in previsione della piena capacità operativa della CNPM prevista per la fine del 2024.

I partecipanti al corso provenivano, oltre che dal reggimento lagunari, dal 3° reggimento genio guastatori, dal 17° reggimento artiglieria controaerea “Sforzesca”, dal Reparto Comando e Supporti Tattici “Cavalleggeri di Treviso” (28°) e dal reggimento logistico “Pozzuolo del Friuli”.

