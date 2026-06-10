Omicidio Willy Monteiro, ergastolo anche per Gabriele Bianchi: la giustizia scrive la parola fine sui fratelli di Artena

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La giustizia chiude il cerchio sull’omicidio di Willy Monteiro Duarte e ristabilisce la stessa pena per i fratelli Bianchi: ergastolo per Marco, ergastolo per Gabriele. Con la sentenza dell’Appello ter dell’8 giugno 2026, la Corte d’Assise d’Appello di Roma ha condannato al carcere a vita anche Gabriele Bianchi, cancellando lo sconto a 28 anni che gli era stato riconosciuto nel precedente giudizio di secondo grado.

È l’ultimo passaggio di una vicenda processuale lunga, tortuosa, seguita per anni dall’opinione pubblica e ora arrivata a un punto fermo: per il pestaggio mortale avvenuto a Colleferro, nella notte tra il 5 e il 6 settembre 2020, il verdetto più pesante riguarda entrambi i fratelli di Artena, considerati figure centrali nell’aggressione che tolse la vita a Willy, 21 anni.

Ergastolo a Gabriele Bianchi: cancellati i 28 anni dell’Appello bis

La decisione dell’Appello ter nasce dal rinvio disposto dalla Cassazione nel novembre 2025. I giudici supremi avevano già reso definitivo l’ergastolo per Marco Bianchi, ma avevano ordinato un nuovo processo per il fratello Gabriele, limitato alla valutazione delle attenuanti generiche che nell’Appello bis gli avevano permesso di evitare il carcere a vita.

Il nuovo giudizio ha ribaltato quella parte della decisione: lo sconto è stato revocato e anche Gabriele Bianchi è stato condannato all’ergastolo. La Corte ha dunque ricomposto la parità di trattamento tra i due fratelli: Marco e Gabriele Bianchi, entrambi condannati al carcere a vita per l’omicidio di Willy Monteiro Duarte.

Le condanne per il branco di Artena

Il quadro giudiziario, dopo anni di processi, è ora definito. Marco Bianchi è stato condannato all’ergastolo, pena diventata definitiva nel novembre 2025. Gabriele Bianchi, dopo il nuovo passaggio davanti alla Corte d’Assise d’Appello di Roma, ha ricevuto la stessa condanna: ergastolo.

Per gli altri due imputati, le pene erano già state stabilite: Francesco Belleggia è stato condannato a 23 anni di reclusione, mentre Mario Pincarelli a 21 anni. Entrambi erano coinvolti nella fase iniziale della lite e nell’aggressione che poi degenerò nel pestaggio mortale.

Il cuore della decisione più recente riguarda però Gabriele Bianchi: non era più in discussione la sua colpevolezza, già accertata, ma solo la misura della pena. E la risposta dei giudici è stata netta: nessuna attenuante tale da evitare l’ergastolo.

Dall’ergastolo al taglio di pena, poi il ritorno al carcere a vita

La storia giudiziaria dell’omicidio di Willy è stata una lunga altalena di sentenze, annullamenti e rinvii. In primo grado, nel 2022, la Corte d’Assise di Frosinone aveva condannato all’ergastolo sia Marco sia Gabriele Bianchi.

Nel successivo percorso d’appello, però, le pene avevano subito modifiche. In particolare, nell’Appello bis, la Corte aveva riconosciuto a Gabriele Bianchi le attenuanti generiche, riducendo la condanna a 28 anni, mentre per Marco Bianchi era stato confermato il carcere a vita.

A novembre 2025 è arrivato l’intervento della Cassazione: ergastolo definitivo per Marco Bianchi e nuovo processo per Gabriele, ma solo sul punto delle attenuanti. La Suprema Corte aveva disposto il rinvio perché fosse rivalutato lo sconto di pena concesso al fratello minore, dopo avere già confermato l’impianto accusatorio sull’omicidio.

L’Appello ter dell’8 giugno 2026 ha chiuso quel varco: nessuna riduzione, nessun trattamento più favorevole, nessuna differenza sostanziale tra i due fratelli nella risposta sanzionatoria. Anche per Gabriele Bianchi la pena è l’ergastolo.

La notte di Colleferro: Willy intervenne da paciere

Willy Monteiro Duarte aveva 21 anni, lavorava come aiuto cuoco ed era di origini capoverdiane. La notte tra il 5 e il 6 settembre 2020 si trovava a Colleferro, in provincia di Roma, quando intervenne per aiutare un amico in difficoltà durante una lite nella quale non era coinvolto.

Fu quello il momento in cui la situazione degenerò. I fratelli Bianchi arrivarono sul posto, chiamati come rinforzi, a bordo di un’Audi Q8 nera. Da lì, secondo la ricostruzione processuale, il pestaggio fu rapidissimo e devastante: circa 40 secondi di violenza, colpi violentissimi, anche con tecniche riconducibili alle arti marziali miste, contro un ragazzo che aveva provato a fare da paciere.

Willy morì per le conseguenze dei traumi riportati al torace, all’addome e al collo. Nel mese successivo alla sua morte, il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella gli conferì la medaglia d’oro al valor civile.

Quaranta secondi di violenza e quasi sei anni di processi

La sproporzione resta il cuore nero di questa storia: una lite nata fuori da un locale, l’arrivo dei rinforzi, un ragazzo che prova a proteggere un amico e una violenza concentrata in meno di un minuto. Quaranta secondi sono bastati per uccidere Willy. Alla giustizia sono serviti quasi sei anni per arrivare alla parola fine sulla posizione dei fratelli Bianchi.

Non è un dettaglio secondario. Il caso Willy ha attraversato più gradi di giudizio, ha visto pene ridotte, poi rivalutate, poi nuovamente aggravate. Ha costretto i giudici a interrogarsi non solo sulla responsabilità penale degli imputati, ma anche sul peso delle attenuanti, sul comportamento successivo ai fatti e sulla possibilità di distinguere davvero le posizioni dei due fratelli nel cuore dell’aggressione.

La sentenza dell’Appello ter mette ordine in questa sequenza giudiziaria: Marco Bianchi ergastolo, Gabriele Bianchi ergastolo. Una doppia condanna al carcere a vita che chiude il capitolo più controverso dell’intero percorso processuale.

Giustizia riparativa per Gabriele Bianchi: non è uno sconto di pena

Accanto all’ergastolo, la Corte d’Assise d’Appello ha aperto anche alla possibilità di un percorso di giustizia riparativa per Gabriele Bianchi. È un punto delicato, perché rischia di essere frainteso: non si tratta di uno sconto di pena, né di una scorciatoia per alleggerire la condanna.

La giustizia riparativa, introdotta e rafforzata dalla riforma Cartabia, è un percorso complementare al processo penale. Mira alla responsabilizzazione dell’autore del reato e può prevedere programmi di mediazione, confronto e rielaborazione del danno provocato.

Ma c’è un vincolo decisivo: senza il consenso libero, esplicito e volontario della famiglia di Willy Monteiro Duarte, quel percorso non può realmente decollare. L’ultima parola, dunque, resta ai familiari della vittima. Ed è una parola che pesa più di qualsiasi formula giuridica.

Il punto più duro: il ravvedimento che non basta pronunciare

Il tema del ravvedimento è stato uno dei nodi centrali del nuovo passaggio processuale. La Cassazione, disponendo il rinvio per Gabriele Bianchi, aveva chiesto una nuova valutazione delle attenuanti generiche concesse nell’Appello bis. In altre parole: bisognava capire se quello sconto di pena fosse davvero giustificato.

L’Appello ter ha risposto nel modo più netto: no. La condanna all’ergastolo indica che, per i giudici, non vi erano le condizioni per mantenere il trattamento più favorevole riconosciuto in precedenza.

È qui che la sentenza diventa anche un messaggio civile: davanti a una violenza cieca, brutale, sproporzionata, il ravvedimento non può essere una parola di circostanza. Deve emergere dai fatti, dai comportamenti, da una trasformazione riconoscibile. Altrimenti resta un argomento difensivo, non una ragione per ridurre la pena.

La parola fine dopo tre giudizi d’appello

La vicenda giudiziaria dell’omicidio di Willy ha avuto un percorso particolarmente complesso: primo grado, appello, appello bis, Cassazione, poi Appello ter per ridiscutere soltanto la posizione di Gabriele Bianchi sul piano della pena.

Questa frammentazione processuale ha prodotto una percezione di incertezza, soprattutto dopo la riduzione a 28 anni riconosciuta a Gabriele nel precedente giudizio. La nuova sentenza, invece, riporta il baricentro sul verdetto più severo: ergastolo per entrambi i fratelli Bianchi.

Il dato politico e sociale, oltre che giudiziario, è evidente: la morte di Willy non è stata letta come l’esito accidentale di una rissa qualunque, ma come il risultato di un’aggressione violentissima, portata avanti da soggetti ritenuti capaci di imprimere ai colpi una forza devastante.

Perché il caso Willy resta una ferita nazionale

L’omicidio di Willy Monteiro Duarte non è diventato un simbolo solo per la ferocia del pestaggio. È diventato un simbolo perché racconta una frattura sociale: la cultura del branco, il culto della forza, la prepotenza trasformata in identità, la violenza che esplode contro chi prova a fermarla.

Willy non era il protagonista di quella lite. Non cercava lo scontro. Non era lì per colpire qualcuno. Era intervenuto per aiutare. È morto per questo.

Con l’ergastolo a Gabriele Bianchi, dopo quello già definitivo per Marco Bianchi, la giustizia mette il punto giudiziario su una vicenda che ha segnato l’Italia. Ma la parte più difficile resta fuori dalle aule: capire come sia stato possibile che una rissa di strada diventasse un’esplosione di violenza mortale, e come evitare che la prossima volta un ragazzo che prova a fare la cosa giusta venga lasciato solo davanti al branco.

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