È morto Marco Coira, medaglia al valore dei carabinieri: era comandante a Giardinetti. Lutto nell’Arma

E’ morto il luogotenente dei carabinieri Marco Coira, Medaglia d’Oro al Valor Militare. Comandante della Stazione Carabinieri di Roma Giardinetti, il 5 gennaio 1999 intervenne per sventare una rapina a mano armata mentre si trovava con la consorte in un supermercato della periferia romana.

“Benché privo dell’arma in dotazione, affrontò i tre malviventi con esemplare coraggio, ingaggiando con uno di essi una violenta colluttazione. Aggredito dagli altri due complici, che lo percossero selvaggiamente e lo ferirono con alcuni colpi di pistola, continuò a contrastare i rapinatori, costringendoli alla fuga. Pur stremato dalle gravi ferite, fornì poi determinanti elementi per le indagini, che si conclusero con la cattura dei responsabili. Non sarà dimenticato“, scrivono i carabinieri di lui.

Lutto nel mondo dell’Arma, ma non solo.

La premier Giorgia Meloni lo ha omaggiato così: Sprovvisto dell’arma di servizio, venne aggredito, ferito dai proiettili, ma nonostante tutto non indietreggiò e costrinse i rapinatori alla fuga, aiutando successivamente all’identificazione e alla cattura dei malviventi. Grazie per aver servito l’Italia con coraggio e onore. Che la terra ti sia lieve”.

“Apprendo con grande tristezza la notizia della scomparsa del Luogotenente Coira, un uomo, un Sottufficiale dei Carabinieri, che pur fuori servizio mise a repentaglio la sua stessa incolumità personale per sventare una rapina e proteggere la popolazione, meritando la massima onorificenza prevista per un militare”, il cordoglio del Ministro della Difesa Guido Crosetto in una nota.

