La Brigata Paracadutisti “Folgore” lascia il comando del Raggruppamento Lazio-Abruzzo di “Strade Sicure” alla Brigata Granatieri di Sardegna

Ha avuto luogo oggi, presso la caserma “Gandin” l’avvicendamento al comando del raggruppamento “Lazio-Abruzzo” tra la brigata paracadutisti “Folgore”, comandata dal generale di brigata Massimiliano Mongillo e la brigata “Granatieri di Sardegna”, guidata dal generale di brigata Giovanni Brafa Musicoro.​​​

L’operazione nazionale “Strade Sicure”, nei primi quattro mesi del 2024 a Roma, ha consentito il controllo di oltre 1.200.000 persone, circa 580.000 veicoli, contribuito a 30 tra denunce, fermi e arresti ed effettuato numerosi interventi di ordine pubblico e di soccorso a favore della popolazione.

Dall’inizio del mese di maggio 2024, l’ulteriore incremento graduale di personale, principalmente sulle stazioni ferroviarie, ha portato il totale dei militari impiegati ad oltre 1500 su circa 120 siti sensibili quali aeroporti, siti diplomatici, luoghi di culto, siti UNESCO e monumenti di interesse storico nella città capitolina.

Il comandante delle Forze Operative Sud, generale di corpo d’armata Angelo Michele Ristuccia, nel formalizzare il passaggio di consegne, ha ringraziato il generale Mongillo per l’ottimo lavoro svolto e per il solido impegno dimostrato quotidianamente dai suoi militari e ha rivolto un augurio al generale Brafa Musicoro per il compito che andrà a svolgere nei prossimi mesi, evidenziando che il raggruppamento Lazio-Abruzzo potrà contare, in ogni momento, sul pieno sostegno del COMFOP Sud.

