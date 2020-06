Due Carabinieri forestali precipitano con l’auto: una 40 enne trasferita in Ospedale in elicottero

Sono precipitati con l’auto di servizio in una scarpata a Petazzano di Gubbio. Si tratta di una donna di 40 anni e di un uomo di 37, entrambi feriti.

Lei è stata trasferita in elicottero all’ Ospedale di Perugia, mentre l’uomo in quello di Branca. Hanno riportato dei traumi anche perché l’auto si sarebbe ribaltata più volte. Sono intervenuti gli operatori del 118 anche se le operazioni di soccorso non sono state semplice, trattandosi di una zona impervia. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco del distaccamento di Gubbio. Le loro condizioni però non preoccupano i sanitari degli ospedali di Perugia e Gubbio. I due Carabinieri forestali stavano prestando servizio nella zona di Petazzano.

Redazione articolo Umbria Domani