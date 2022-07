Difesa: delegati Cocer Esercito, ‘approvare ddl revisione strumento militare’

“Alla quarta Commissione permanente del Senato, l’altro ieri, è stata evidenziata l’importanza di procedere al voto del disegno di legge 2597 teso a riformare il modello Difesa e innalzare il numero delle consistenze organiche da 150.000 a 170.000“. Lo sottolineano i delegati del Cocer Esercito Pasquale Fico, Leonardo Nitti, Salvatore Micciché, Gennaro Galantuomo, Giuseppe Scifo, Girolamo Foti, Domenico Migliore, Antonino Duca, Raffaele Moretti che sollecitano l’approvazione del disegno di legge in itinere al Senato.

“Sin dagli albori della legge 244/2012” il Co.Ce.R. Esercito “aveva manifestato le preoccupazioni relativi agli effetti della riduzione dei volumi organici in relazione alla funzionalità dello strumento militare. Il mutato scenario internazionale e le esigenze nazionali, impongono scelte strategiche, ormai non più procrastinabili! – proseguono – La proposta di legge in discussione va finalmente in linea con gli auspici e le richieste più volte avanzate in questi ultimi anni, trattandosi di un provvedimento di grande importanza, con indubbio carattere di urgenza, in quanto le Forze Armate, in ragione della Legge 244/2012 (cosiddetta ‘legge Di Paola’) sarebbero tenute a proseguire nel processo di riduzione degli organici, non più rispondenti alle attuali esigenze della nazione”.

“I sottoscritti delegati ritengono opportuno sollecitare l’approvazione del disegno di legge n. 2597 al momento in itinere al Senato, chiedono, altresì alle forze politiche di impegnarsi a convocare sin dalla prossima legislatura i rappresentanti del personale affinché gli auspicati decreti discendenti, possano essere legiferati in tempi ragionevoli”, concludono.