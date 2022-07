Alfa Romeo Giulia 2023: il restyling trapela dalla berlina per la Polizia?

L’atteso facelift dell’Alfa Romeo Giulia potrebbe essere stato anticipato da alcune foto leaked che hanno per protagonista una versione della rinnovata berlina del Biscione per la Polizia.

A distanza di qualche mese della immagini che hanno anticipato il restyling dell’Alfa Romeo Stelvio, ora sembra che anche la Giulia abbia “accidentalmente” svelato la sua veste estetica aggiornata.

Facelift Alfa Romeo Giulia: nuovi fari anteriori

Le immagini qui sotto, che sono state pubblicate nelle scorse ore su Instagram dalla pagina Alfaromeo.it, mostrano l’anteriore e il profilo della nuova Alfa Romeo Giulia con la livrea della Polizia. A un primo e distratto sguardo si è portati ad affermare che la Giulia di queste due foto sia identica al modello attuale, ma guardando con maggior attenzione i gruppi ottici si notano una nuova configurazione degli elementi interni dei fari, con un design a tre elementi luminosi molto più simile ai fari Matrix LED dell’Alfa Romeo Tonale.

Del resto i fari anteriori, che in questa nuova configurazione sembrano essere in gran parte identici a quelli montati sul restyling della Stelvio immortalata nei mesi scorsi, sono tra gli elementi volutamente oscurati da Alfa Romeo nel prototipo della nuova Giulia avvistato di recente. A proposito dei nuovi fari, il post più in basso fornisce una sguardo più preciso e ravvicinato al nuovo componente che sembra essere la novità principale chiamata ad aggiornare lo sguardo dell’Alfa Romeo Giulia.