DIFESA. CROSETTO: “PRESTO RICEVERÒ IL COCER. SENZA UOMINI E DONNE DELLE FORZE ARMATE NESSUNA ORGANIZZAZIONE PUÒ FUNZIONARE”.

Il Ministro della Difesa, Guido Crosetto, in merito alla nota del Cocer comparto Difesa che augura buon lavoro al Presidente del Consiglio, al Governo e al Ministro della Difesa, in cui si chiede che “possano essere affrontati in modo collaborativo con la rappresentanza militare i tanti temi inerenti il personale militare”. Si rende noto che il Ministro riceverà il Cocer il più presto possibile.

“Sappiamo bene – spiega Crosetto – che tra le priorità della nostra azione ci sono e ci saranno sempre gli uomini e le donne delle Forze Armate, militari e civili, nella consapevolezza che non esiste un’organizzazione che funzioni se tutte le persone che ci lavorano non si sentono rispettate, ascoltate, coinvolte e tutelate”.

Così il Ministro della Difesa Guido Crosetto alla rappresentanza del Cocer.